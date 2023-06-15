Может уничтожить целый континент на планете: к Земле летит опасный астероид

Сегодня, 15 июня, к Земле приблизится астероид, который в случае падения планеты может опустошить целый континент.

Об этом пишет издание Jerusalem Post.

Астероид 2020 DB5 действительно потенциально опасен для Земли. Дело в том, что этот камень имеет огромный размер – ученые считают, что его ширина составляет от 800 до 850 метров.

По данным NASA, этот гигантский космический камень сблизился с нашей планетой уже 6 раз, начиная с 1905 года. Последний раз он пролетал мимо Земли 28 лет назад, а после того, как он повторит такое же безопасное для нас движение 15 июня, ждать его появления рядом с нашей планетой стоит не раньше 2048 года.

Хотя астероид 2020 DB5 и не должен упасть на Землю, если бы произошло такое событие, это была бы настоящая катастрофа для планеты, говорят ученые. Если такой огромный астероид столкнется с Землей, то в лучшем случае это приведет к опустошению одного из континентов (смотря куда упадет), а в худшем случае это может привести к глобальной катастрофе.

Напомним, ученые выяснили, что как минимум 28 астероидов шириной в 1 км и более в ближайшие 1000 лет могут подлететь на очень близкое расстояние к Земле, то есть гораздо ближе Луны.

Астрономы предупреждают, что падение астероида даже шириной в 1 км или чуть более может уничтожить миллионы людей, вызвать глобальные разрушения и изменения климата. Исследователи говорят, что в ближайшие 1000 лет ни один крупный астероид не упадет на Землю. Хотя ученые полагают, что гравитационное влияние Солнца, других планет и непредсказуемые условия космоса могут внести коррективы в траекторию движения великого астероида. Если в результате таких событий шанс столкновения с Землей огромного камня и существует, он очень мал, говорят астрономы.

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