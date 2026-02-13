Может упасть на Землю уже в 2026 году: NASA пытается спасти телескоп Swift

Телескоп Свифт / © NASA

NASA временно остановило большинство научных работ космической обсерватории Swift, чтобы замедлить ее падение с орбиты и успеть провести спасательную операцию. Аппарат, который работает уже 21 год, постепенно снижается из-за усиленного атмосферного сопротивления.

Об этом сообщило издание Gizmodo.

Агентство сообщило, что Swift перевели в режим минимальных маневров, чтобы уменьшить влияние сопротивления и выиграть время для запланированной миссии по поднятию аппарата на безопасную орбиту. Запуск спасательного корабля LINK, который должен «подтолкнуть» обсерваторию на более высокую высоту, назначен на июнь этого года. Проект выполняет компания Katalyst Space Technologies по контракту NASA стоимостью 30 млн долларов.

Swift вывели на низкую околоземную орбиту в 2004 году для исследования мощных космических взрывов — гамма-вспышек — с помощью трех телескопов, работающих в разных диапазонах. Однако во время периодов повышенной солнечной активности атмосферное сопротивление усилилось, и орбита аппарата начала снижаться быстрее, чем предполагалось. По оценкам NASA, при текущей траектории существует примерно 50% риска неконтролируемого вхождения в атмосферу к середине 2026 года.

Чтобы этого избежать, NASA временно выключило часть научных инструментов, в частности возможность быстрого переориентирования аппарата на новые цели. В то же время Swift продолжает автоматически фиксировать гамма-вспышки.

Специалисты NASA отмечают, что спасательная миссия будет максимально успешной только при условии, если к моменту стыковки средняя высота полета Swift будет оставаться в пределах безопасного диапазона. Сейчас орбита опустилась ниже примерно на 400 км.

«Сейчас мы переносим операции, чтобы обеспечить ему максимальный возможный запас», — пояснил руководитель миссии С. Брэдли Ченко из Центра космических полетов им. Ходдарда.

