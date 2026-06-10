Может влиять на уровень сахара в крови: ученые обнаружили неожиданное свойство популярного фрукта

Авокадо / © Pixabay

Реклама

Ежедневное употребление всего одного авокадо помогает избежать резких скачков сахара в крови. К такому выводу пришли исследователи. По словам ученых, этот популярный фрукт не только стабилизирует уровень глюкозы, но и способен существенно снизить риск появления опасных хронических болезней, в частности диабета и некоторых видов рака.

Об этом пишет Daily Express.

Недавнее исследование, участие в котором приняло более 960 взрослых в возрасте от 25 лет с избыточным обхватом талии доказало, что ежедневное употребление одного большого авокадо существенно снижает гликемическую нагрузку от еды. Во время эксперимента участников разделили на две группы: первая съедала по авокадо ежедневно, а контрольная питалась как обычно, ограничиваясь максимум двумя фруктами в месяц, причем обе группы не меняли своих привычек и образа жизни.

Реклама

Ученые проанализировали рацион людей с помощью трех суточных опросов и вычислили средний гликемический индекс и нагрузку, которая показывает уровень повышения сахара в крови с учетом количества и качества углеводов. В результате группа, которая ежедневно ела авокадо, продемонстрировала значительно более низкие показатели по сравнению с теми, кто не употреблял фрукт регулярно.

Ежедневное употребление авокадо снижает гликемическую нагрузку в рационе / © Pixabay

Эксперты объясняют такой эффект уникальным питательным составом авокадо и напоминают, что диеты с низкой гликемической нагрузкой уменьшают риск развития диабета 2 типа, определенных видов рака и общую смертность.

Независимый эксперт по питанию, доктор философии Эмили Ланц подтвердила, что ежедневное употребление авокадо снижает гликемическую нагрузку в рационе благодаря высокому содержанию клетчатки, которая замедляет пищеварение, и мононенасыщенных жиров, улучшающих метаболизм.

В то же время авторы исследования предостерегают от поспешных выводов, ведь в эксперименте участвовали преимущественно женщины (73%), около половины белых людей и исключительно лица с избыточным весом, поэтому выборка не является репрезентативной для всего населения. Кроме того, сбор данных базировался на воспоминаниях самих участников о своем рационе, что могло привести к неточностям.

Реклама

Доктор Ланц также отмечает, что научных доказательств о долгосрочной пользе диет с низкой гликемической нагрузкой пока недостаточно для их внесения в национальные рекомендации. Эксперты советуют рассматривать авокадо только как элемент сбалансированного питания, а не как панацею от болезней, и рекомендуют проконсультироваться с врачом или диетологом перед изменением рациона.

Напомним, популярное корейское блюдо кимчи известно тем, что хорошо влияет на пищеварение. Но недавнее исследование выявило у него еще одно неожиданное свойство. Оказалось, что определенный пробиотический штамм, который живет в кимчи, может связывать нанопластик в кишечнике и помогать выводить его из организма.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров