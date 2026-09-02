Можно ли определить характер по ДНК: вывод ученых может удивить

ДНК / © unsplash.com

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Лишь часть индивидуальности человека заложена в его ДНК, тогда как значительное влияние на характер оказывают среда, культура и жизненный опыт.

Об этом свидетельствуют результаты одного из крупнейших на сегодняшний день генетических исследований личности, о котором пишет издание Science Alert.

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Особенно показателен в этом контексте пример однояйцевых близнецов. У них почти идентичный набор генов, однако в процессе жизни они могут приобрести заметно разные характеры, привычки и модели поведения.

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По мнению учёных, это свидетельствует о том, что генетическая наследственность не является готовым сценарием развития человеческой личности.

Более тысячи генетических вариантов

Исследователи изучали так называемую «Большую пятерку» — пять основных измерений личности, которые используют психологи: экстраверсию, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость к новому опыту.

Для этого ученые объединили данные о генетике и личностных чертах участников 46 когорт. Самый масштабный анализ охватил около 1,14 миллиона человек.

С помощью полногеномного анализа ассоциаций (GWAS) они искали генетические варианты, которые систематически ассоциировались с различиями в чертах характера. В результате обнаружили 1260 ключевых генетических вариантов, связанных с чертами «Большой пятерки». При этом 824 из них ранее не связывали с личностными характеристиками.

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Однако наличие такого количества генетических вариантов вовсе не означает, что ученые могут определить характер конкретного человека по его ДНК.

Как генетика влияет на характер

По словам генетического эпидемиолога Мишеля Нива́рда из Бристольского университета, генетическая изменчивость, выявленная в исследовании, объясняет примерно от 7,4% до 10,6% индивидуальных различий по чертам «Большой пятерки».

Когда же исследователи попытались использовать генетическую информацию для прогнозирования характера отдельных людей в контрольных группах, она позволила объяснить менее 4% вариаций личностных черт.

Таким образом, гены действительно влияют на предрасположенность человека к определенным характеристикам, но их вклада недостаточно для составления точного психологического портрета конкретного человека.

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«Если мы хотим узнать о личности конкретного человека, генетика здесь — не слишком перспективный путь. Мы можем просто измерить черты характера и получить очень четкую картину — гены к этому ничего не добавят», — пояснил Нивард Science Alert.

По его словам, значение генетических исследований заключается прежде всего в том, что они позволяют изучать взаимосвязи между личностью и другими характеристиками больших групп людей.

Окружающая среда — это чрезвычайно важно

Чтобы отделить генетическое влияние от влияния среды, ученые сравнивали между собой родных братьев и сестер, а также разнояйцевых близнецов, которые росли в одной семейной среде, но унаследовали разные комбинации генов.

Результаты показали, что генетические эффекты, наблюдавшиеся внутри семей, в целом были схожи с теми, которые выявлялись среди генетически не связанных между собой людей. Это подтверждает наличие реального генетического вклада в личность.

В то же время исследователи отмечают, что генетикой объясняется лишь часть различий между людьми. На формирование характера влияют условия жизни, культура, окружение и другие факторы.

Показательной оказалась черта доброжелательности. Генетические закономерности, связанные с ней, заметно различались в зависимости от исследуемых групп.

По мнению Нива́рда, это может быть связано как с различиями в методиках оценки, так и с реальными культурными и возрастными особенностями. Ведь доброжелательность может проявляться через доброту, чуткость, сотрудничество, честность и внимательность к другим, а значение этих характеристик может различаться в разных обществах.

С чем связано развитие личности

Исследователи полагают, что эти результаты могут помочь лучше понять взаимосвязь между личностью и другими аспектами человеческой жизни.

В частности, ученые выявили генетическую связь между экстраверсией и риском заражения COVID-19 в первые годы пандемии. Вероятным объяснением может служить то, что более экстравертные люди в среднем имеют больше социальных контактов.

Ранее исследователи также обнаруживали связи между чертами личности и политическим поведением, в частности склонностью человека голосовать на выборах, а также между характеристиками характера и продолжительностью жизни.

В то же время авторы отмечают: такие закономерности действуют прежде всего на уровне больших групп и не означают, что по генетическому профилю можно достоверно предсказать поведение конкретного человека.

Исследование, возглавляемое психологом Тедом Швабой из Университета штата Мичиган, было опубликовано в журнале Nature. Среди его соавторов — психолог Эллиот Такер-Дроб из Техасского университета в Остине и генетический эпидемиолог Мишель Нивард из Бристольского университета.

По мнению Нива́рда, эти результаты важны прежде всего как доказательство того, что генетика является лишь одним из факторов формирования личности.

«Я бы очень не хотел, чтобы люди решили, будто генетика намертво определяет их характер или что их индивидуальность можно измерить с помощью генома», — подытожил учёный.

Напомним, что около 2% населения планеты обладают генетической особенностью, которую специалисты сравнивают с настоящей суперсилой. Однако, по словам врача, у этого феномена есть серьёзный минус, связанный с воздействием солнечного света.

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