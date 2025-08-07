- Дата публикации
Можно ли остановить извержение вулкана: ученые впервые дали четкий ответ
Кампи-Флегрей — самый опасный вулкан Европы — снова активизируется. Но причина этого не та, о которой мы привыкли думать.
Рядом с итальянским городом Поццуоли расположено вулканическое поле Кампи-Флегрей. Там уже много лет наблюдают опасные явления: земля периодически поднимается и опускается, случаются землетрясения, а местные жители живут в постоянной тревоге. В 1980-х годах земля неожиданно поднялась более чем на 1,8 метра — из-за этого пришлось эвакуировать 40 тысяч человек, а корабли покинули гавань. В центре внимания тогда была магма. Но новое международное исследование предлагает совсем другое объяснение — и неожиданное решение.
Об этом сообщило издание Earth.
Согласно результатам, опубликованным командой во главе с Тицианой Ванорио из Стэнфордского университета, выяснилось, что проблема не в магме, а в обычной воде. Под землей есть герметичный резервуар, закрытый плотным слоем вулканического пепла. Именно туда просачивается дождевая и сточная вода. Со временем ее становится все больше, давление растет, образуются трещины, выходит пар — и начинается серия небольших землетрясений.
Ученые говорят, что это можно контролировать. Если вовремя расчищать дренажные каналы, ограничивать сток воды из города и откачивать лишнюю влагу из скважин, давление будет оставаться в пределах нормы. Это поможет избежать большой катастрофы.
Кампи-Флегрей — это огромная кальдера диаметром более 12 км, где живет около 350 тысяч человек. Это самый густонаселенный вулканический регион Европы, поэтому любая угроза здесь — особенно серьезная.
Исследование также показало, что из-за изменения климата в регионе стало больше осадков. Вода быстрее наполняет подземную систему. Между 2005 и 2024 годами земля снова поднялась — на этот раз примерно на 91 сантиметр. Это подтверждает, что давление продолжает расти.
В лаборатории ученые смоделировали процесс образования уплотненного слоя, который закрывает резервуар. Оказалось, что этот «покров» способен выдерживать очень сильное давление — более 6500 фунтов на квадратный дюйм. Если он разрывается — вода и пар выходят наружу, но потом слой снова уплотняется, и все повторяется.
Итальянские власти уже отреагировали: начали проверку засоренных каналов. Если исследовательский проект получит поддержку, Кампи-Флегрей может стать первым вулканом, контроль за которым будут осуществлять не только геологи, но и специалисты по водоснабжению.
Напомним, изменение климата грозит не только таянием ледников — оно может активизировать вулканы в Антарктиде. Под ледовым щитом континента скрыто более 130 вулканов.