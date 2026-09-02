Можно ли постоянно оставлять зарядное устройство в розетке: об этом риске знают не все

Можно ли оставлять зарядное устройство в розетке на всю ночь и чем это опасно / © pixabay.com

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Зарядные устройства от смартфонов, ноутбуков, наушников и других устройств нередко оставляют в розетке даже тогда, когда техника уже заряжена. Хотя современные модели в таком состоянии потребляют совсем немного электроэнергии, потребление полностью не прекращается.

Об этом сообщило издание Blikk.

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В Мельбурнском университете поясняют, что это явление называют «вампирским» потреблением электроэнергии, или потреблением в режиме ожидания. Электроэнергия продолжает поступать во внутренние схемы зарядного устройства, в частности в системы управления и защиты. При этом определённая её часть рассеивается в виде тепла.

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Во многих современных зарядных устройствах этот показатель сведен к минимуму. Когда гаджет отключают, отдельные модели фактически переходят в режим сна. Поэтому сама зарядка, оставленная в розетке, вряд ли существенно отразится на счетах за электроэнергию.

Другая ситуация возникает, когда в доме круглосуточно подключено сразу много зарядных устройств и другой техники. Каждое из них по отдельности потребляет немного, однако в течение года эти небольшие расходы суммируются.

Опасно ли оставлять зарядное устройство в розетке?

Вопрос безопасности в значительной степени зависит от качества самой зарядки. Исправное сертифицированное устройство, как правило, не представляет значительного риска, даже если долгое время остается в розетке. Однако постоянное подключение всё равно означает воздействие электросети: в частности, зарядное устройство может подвергаться дополнительной нагрузке во время скачков напряжения, а его компоненты постепенно изнашиваются.

С дешевыми устройствами ситуация может быть более опасной. Такие приборы нередко имеют проблемы с защитой от перегрева и перенапряжения. Согласно приведенным данным, девять из десяти таких изделий не проходят нормативные испытания. При неблагоприятных обстоятельствах их использование может привести даже к возгоранию.

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Риски возрастают и в том случае, если сама зарядка уже повреждена. Трещины на корпусе, оголенные или оборванные провода, стертая изоляция и изношенный кабель — причины, по которым следует прекратить пользоваться устройством, ведь такие дефекты могут привести к пожару или поражению электрическим током.

Когда необходимо заменить зарядное устройство

Не стоит игнорировать и изменения в работе зарядного устройства. Если оно начало сильно нагреваться или издавать необычные звуки, а на кабеле, разъеме или корпусе появились повреждения, устройство рекомендуется заменить.

Итак, исправное сертифицированное зарядное устройство не обязательно вытаскивать из розетки после каждой зарядки — без подключенного гаджета оно потребляет очень мало электроэнергии, а риск остается невысоким. Тем не менее отключать устройство, когда оно не нужно, всё же целесообразно: так можно полностью устранить даже незначительное потребление в режиме ожидания и потенциально снизить износ зарядного устройства.

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