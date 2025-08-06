Можно ли заряжать смартфон всю ночь: технический эксперт раскрыл правду

Современные гаджеты можно смело оставлять на зарядке на всю ночь, но только на открытых поверхностях.

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Следует ли отключать телефон от зарядки, как только он достигает 100%? Вокруг этого вопроса существует много споров, но, по словам технических экспертов, беспокоиться не стоит, поскольку в современных гаджетах это не влияет на общее состояние аккумулятора.

Об этом пишет Express.

Мифы о «перезаряжании» телефона

Обсуждение началось после того, как один из пользователей Reddit спросил: «Действительно ли так плохо перезаряжать телефон или оставлять его на зарядке на ночь? Каждый раз, когда я ищу ответ, получаю много разных мнений — одни говорят, что это вредит батареям, другие — что нет проблем».

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В ответ один из экспертов по технике объяснил: «Он не „перезарядится“, и не нужно бережно к нему относиться. Просто подключайте его к сети, когда вам удобно и оставляйте так, сколько захотите. Контроллер зарядки сам позаботится о батарее».

Другие эксперты согласились, отмечая, что современные телефоны и зарядные устройства достаточно умны, чтобы замедлить, а затем прекратить подачу тока, когда аккумулятор полностью зарядится.

Эксперты отмечают, что со временем аккумулятор все равно теряет емкость, ведь это расходный материал. Однако, по их словам, гораздо вреднее часто разряжать батарею до уровня менее 20-30%, особенно когда телефон сильно нагревается, например во время мобильных игр.

Функции, которые помогут сохранить аккумулятор

Для пользователей iPhone 15 и более новых моделей доступна функция «Ограничение зарядки», которую можно настроить в меню «Параметры» > «Аккумулятор» > «Зарядка». Она позволяет установить предел зарядки от 80% до 100%.

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Если установлен предел на 100%, автоматически включается оптимизированная зарядка, которая адаптируется к привычкам пользователя. Для старых моделей, включая iPhone 14, можно включить эту функцию вручную.

Зарядка ночью — риск пожара

В то же время Лори Поллард, управляющий директор компании Firechief Global, занимающейся пожарной безопасностью, призывает быть осмотрительными. Он отметил, что телефоны нагреваются во время зарядки, и если оставлять их под подушкой или одеялом, это может повлечь за собой перегрев и, как следствие, пожар.

Эксперт советует заряжать телефоны на открытых, плоских поверхностях, подальше от легковоспламеняющихся материалов. Он также подчеркнул, что «перезаряжание» является одной из главных причин пожаров в устройствах с литий-ионными аккумуляторами.

Напомним, некоторые владельцы смартфонов жалуются, что их устройства разряжаются даже ночью, когда ими никто не пользуется. Но причина этого неприятного явления не только в автоматических обновлениях приложений. Если смартфон теряет по ночам заряд, вероятно, есть активные нежелательные фоновые процессы.