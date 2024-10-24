"Мумии инопланетян" в Перу: эксперты сделали ошеломляющую находку при вскрытии их тел

Эксперты утверждают, что удалили имплантат из "легкого металла" из ладони "мумии инопланетяна" из Перу.

Об этом сообщает Daily Mail.

На коротком видео задокументирован момент, когда один из врачей осторожно вытаскивает пинцетом подозреваемый "чужеродный имплантат" из отрубленной трехпалой руки "тридактиля Наска".

Извлекавший металл судмедэксперт ВМС Мексики доктор Хосе Залсе Бенитес сказал: "Это очень сложный металлический сплав, который требует специальных знаний и техники, чтобы получить его с таким качеством и чистотой. Удалось идентифицировать такие элементы, как алюминий, олово, серебро, медь, кадмий и осмий, среди прочих, в меньших количествах и процентах".

На видео также изображена одна из мумифицированных рук, с которой снята кожа, чтобы показать две "пястные" или "ладонные" кости.

"Эта трепалая рука, из которой я получил металл, не принадлежит ни одному из тел, представленных в мексиканском конгрессе", — подчеркнул доктор Залсе. "Эта рука является частью серии свободных фрагментов, относящихся к месту, где были найдены тела тридактилов из Перу", — пояснил врач и судмедэксперт.

Мумии инопланетян / Фото: Zalce Benitez, Rangel and Correa

Расследование врачом этих необычных и потенциально внеземных тел берет свое начало с его показаний на открытых слушаниях в Конгрессе Мексики в прошлом году, во время которых было представлено два похожих якобы "инопланетных" трупа.

После этой презентации в Конгрессе 12 сентября в 2023 году два разных размера этих предполагаемых "мумий пришельцев" были предметом общественного внимания – но новая видеоэкспертиза касается меньшего и более противоречивого образца.

На новом видео можно увидеть предполагаемый "металлический имплантат", который выглядит как вырванный клочок серебристой чешуи рептилии, поскольку его наклоняет к камере рука доктора Залсе в перчатке.

Мумии инопланетян / Фото: Zalce Benitez, Rangel and Correa

Репортер Фернандо Корреа Домингес пояснил, что врачи тщательно обезвожили руку, чтобы лучше удалить "металлический имплантат". Сначала, отметил Корреа, "они не увидели никакой влаги внутри руки, только обезвоженная кожная ткань наблюдалась внутри сухожилий и мышц".

Доктор Залсе описал процедуру более подробно: "Мы использовали судебно-медицинскую технику, чтобы защитить ткань и минимизировать ее деградацию [...] специальную сыворотку, которая используется для регидратации трупов, имеющей очень специфический процент концентрации. Мы используем стерильные тампоны с мягким хирургическим ватным наконечником во избежание любого типа повреждения или загрязнения как металлического образца, так и трехдактильной руки. Эта методика используется ФБР и помогает восстановить данные или информацию по соответствующим доказательствам в ходе судебно-медицинских расследований".

Корреа, приобщивший доктора Залсе к этому проекту, добавил, что отрезанная "трипалая рука" очень напоминает руки, присутствующие на образцах, представленных на рассмотрение мексиканского Конгресса в прошлом году.

Мумии инопланетян / Фото: Zalce Benitez, Rangel and Correa

Это зрелище в высшем законодательном органе страны было организовано исследователем НЛО и телеведущим Хайме Мауссаном, боссом Корреа на протяжении более двух десятилетий в журнале телевизионных новостей Tercer Milenio, специализирующемся на паранормальных явлениях.

"Это рука из маленьких тел, – сказал Корреа, – таких как мумии Жозефины, Виктории и Луизы", как прозвали мумии члены команды.

Эти предполагаемые существа – обычно чуть менее 60 сантиметров в длину – происходят из мест в Перу вместе с большими, человеческого размера образцами, аналогично покрытыми белыми порошкообразными окаменелостью водорослей, известными под названием диатомитовой земли.

Мумии инопланетян / Фото: Zalce Benitez, Rangel and Correa

Критики, в частности высокопоставленные чиновники Министерства культуры Перу, утверждают, что меньшие тела являются мрачными выдумками, основываясь на двух образцах, изъятых таможней.

Доктор Флавио Эстрада, судебный археолог из перуанского Института судебной медицины и криминалистики, пришел к выводу, что извлеченные тела были ужасными куклами, "собранными из костей животных с этой планеты с помощью современных синтетических клеев".

"Это не инопланетяне", – заявил доктор Эстрада после исследования, проведенного его группой в январе в прошлом году. "Это полностью придуманная история".

Но адвокат из Колорадо Джош Макдауэлл сообщил Daily Mail, что эти две предполагаемые мумии, конфискованные перуанской таможней у курьера DHL в аэропорту Лимы, лишь внешне напоминают те, что были представлены перед мексиканским конгрессом. По его словам, эти контрабандные образцы также не похожи на хранящиеся в Университете Ики в Перу, где в настоящее время хранится много тридактилей Наска.

МакДауэлл сказал, что изъятые "мумии", одетые в миниатюрные имитации традиционной андской одежды, были всего лишь бутлегами, изготовленными художником, намеревавшимся заработать на увлечении "мумиями Наска".

"Существует способ получить окончательные ответы на вопрос, что это за образцы, посредством генетического тестирования и дополнительной судебно-медицинской экспертизы", — подчеркнул МакДауэлл.

Это означало бы настоящее сотрудничество с мультидисциплинарной группой ученых, работающих с Министерством культуры Перу, чтобы завершить исследования юридически, нравственно и с уважением к культурному наследию Перу".

Но какой бы ни была правда об этих двух изъятых "мумиях пришельцев", Корреа заявил, что рука, препарированная его партнерами, очень похожа на представленную на мексиканском конгрессе.

"Доктор Рикардо Ранжел, молекулярный генетик, и доктор Залсе, врач-эксперт в области судебной медицины, два ученых с наибольшим опытом по этому делу", — сказал он. "Я с самого начала пригласил их для анализа тел мумий Наска".

Корреа отметил, что исследование руки этого образца, проведенное Ранжелом и Залсом, очень напоминало внутреннее строение предыдущих тел наска, отсканированных Мауссаном с помощью неинвазивного рентгенологического метода – компьютерной томографии с высоким разрешением.

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"Оба исследования сошлись на внутренней стороне руки", — сказал Корреа. "Существует анатомическое соответствие с этим членом, происходящим из того же места, где были найдены другие образцы: пещеры в перуанской пустыне".

Но даже некоторые благосклонные наблюдатели и археологи-любители "древних инопланетян" в Интернете выразили свои сомнения по поводу руки, изображенной на новом видео.

Пользователи форума r/alienbodies на Reddit сравнивают интерьер, показанный в новом видео с инопланетной рукой, с "мокрым илом и костями" или наскоро набитым "молотыми кофейными зернами". "Чем больше я узнаю это, — писал один из участников, — тем меньше я верю в их подлинность".

Со своей стороны, доктор Ранжел, чья прошлая исследовательская работа была сосредоточена на форме гена под названием "человеческие лейкоцитарные антигены" (HLA), за последние несколько лет сосредоточил большую часть своих исследований на образцах ДНК, взятых из мумий Наска. В одной из своих оценок образцов 2023 года он утверждал, что "существует вероятность более 50 процентов, что этот организм не связан с живыми существами, известными сегодня на нашей планете".

Напомним, ранее внутри тел загадочных мумий обнаружили "межгалактические мобильные телефоны". Ученые тестировали находки в криминалистических лабораториях с разными экспертами, воюющими за правду.

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