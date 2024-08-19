"Мумии инопланетян" в Перу: внутри тел нашли "межгалактические мобильные телефоны"

В "инопланетных мумиях" с Перу, сканирование отпечатков пальцев которых не обнаружило никаких человеческих образцов, внутри тел были средства для связи, похожие на мобильные телефоны.

Об этом сообщает Daily Star.

Уфолог и противоречивый журналист Хайме Моссан говорит, что ученые обнаружили, что таинственным трупам были имплантированы редкие металлы и сплавы в грудь. Он считает, что это могут быть межгалактические устройства, используемые для связи в космосе.

Одним из соединений является редкий металл под названием осмий, потенциально смертельный для людей. Мексиканец Моссан сказал: "Я считаю, что это устройство для связи. Я не знаю, как оно работает, но экспертам придется углубиться, чтобы понять, почему они помещают это внутрь тела. Я предполагаю, что это было для здоровья, для связи или что-то вроде мобильного телефона. Металл сделан из осмия, который используется для телекоммуникаций и спутников в космической сфере. Это очень редкий металл. Если человек имеет его внутри, это может привести к серьезной травме или, может быть, даже убить его. Поэтому трудно понять, почему они это сделали. Если вы собираетесь создать такую ​​мистификацию, вы собираетесь положить внутрь очень редкий металл?".

"Мумии инопланетян" в Перу / Фото: This Is Not A Hoax the Nazca Alien Autopsies

Ученые сейчас проверяют тела, которые, как утверждает Моссан, он нашел спрятанными в пещере в Наске, Перу, в 2017 году, в судебно-медицинских лабораториях. Было заявлено, что многовековые "инопланетяне" с удлиненными черепами имеют "30% неизвестной" ДНК.

Однако скептики отвергли их как мистификацию и полагают, что они могли быть сделаны с использованием разных частей животных. Но Моссан настаивает, что состав тела существа приводит к "возможности, что это еще откуда-то или создано кем-то другим".

"Мумии инопланетян" в Перу / Фото: This Is Not A Hoax the Nazca Alien Autopsies

Моссан вместе с режиссерами-расследователями Сереной Д.С. и Майклом Маццолой снимают научные зонды для документального фильма. Майкл сказал: "Мое первое впечатление от наблюдения за этими существами состоит в том, что эти тела являются новым видом, ранее неизвестным человечеству. Это великое открытие для человечества. Для меня совершенно удивительно, что эти открытия были проигнорированы, отвергнуты и высмеяны; вместо того, чтобы считаться величайшей историей в мире науки. Люди всегда стремятся ссылаться на какую-то теорию заговора, чтобы объяснить, почему произошла какая-то несправедливость.

Несмотря на заявления, что инопланетяне не существуют, и другие заявления о том, что они существуют, во многом остается загадкой, которую Моссан пытается разгадать.

Напомним, ученые разгадали тайну кричащей мумии. Ранее исследователи считали, что жуткое выражение лица мумии появилось вследствие некачественно выполненной мумификации, но новое исследование предполагает, что это не так.

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