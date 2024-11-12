"Мумии инопланетян": в США проведут расследование, которое расставит все точки над "i" (фото)

Трехпалые мумифицированные существа были обнаружены в пещере в Перу и были предметом многочисленных споров по поводу их происхождения — теперь по этому делу наконец-то могут поставить точку.

"Инопланетные мумии" из Перу будут исследовать в США после новой находки, чтобы "расставить все точки над "i".

Об этом сообщает Daily Star.

Трехпалые мумифицированные существа были обнаружены в пещере в Перу и были предметом многочисленных споров по поводу их происхождения – теперь в этом деле наконец-то могут поставить точку.

На презентации, состоявшейся в субботу, 9 ноября, комитет поддержал предложение, означающее, что их ученые будут работать вместе с американскими над исследованием вероятных инопланетных существ. Перуанский конгрессмен Герман Такури организовал в Конгрессе Республики Перу публичные слушания под названием "Трипалые существа Наска", чтобы обсудить возможное существование инопланетян и "тридактильных мумий" или "гуманоидов", обнаруженных в Наске.

Часто называемые тридактилями Наска в честь региона в Перу, где они, как считают, были найдены в пещере, они повлекли за собой споры во всем мире относительно их подлинности.

Найдена новая перуанская мумия пришельца / Фото: Jam Press

Накануне встречи журналист и уфолог Джойс Мантила говорил о своем желании добиться, чтобы комитет согласился разрешить исследовать пришельцев широкой общественности. Он описал находку как "одно из самых важных открытий не только в истории Перу, но и в мировой истории".

Теперь кажется, что комиссия превратила эту мечту в жизнь, как заявил конгрессмен Такури: "Существует желание объединить опыт и профессионализм из разных секторов и дать простор для продолжения расследований. Если в результате этих расследований окажется, что это не так, или что это так, наука скажет нам".

"Мумии инопланетян" в Перу / Фото: This Is Not A Hoax the Nazca Alien Autopsies

Президент Эдгард Реймундо сообщил, что перуанские ученые будут работать вместе с американскими для проведения совместного исследования.

"Это совместное исследование означает приложить все усилия, чтобы изложить факты, особенно в случае новых открытий", — сказал он. "А для этого необходимо провести научное исследование. И, конечно, это должно быть научное исследование с нашими перуанскими учеными в сотрудничестве с перуанскими учреждениями, будь то университет, Государственное министерство или Министерство культуры, а также другие учреждения, такие как Copesco и другие. Поэтому я очень доволен, я не знаю многое об этой теме, но у меня есть свои наклонности, о которых я вам не скажу, но что нам действительно нужно, так это чтобы она была завершена, надеюсь, совместными исследованиями".

Напомним, ранее эксперты сделали ошеломляющую находку при вскрытии тел "мумий инопланетян" из Перу. Они увидели кости и удивительные металлические конструкции.

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