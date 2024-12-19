Мумии с золотыми языками: в Египте сделали уникальную археологическую находку

Помещение золотых языков в мумии по верованиям помогало умершим общаться в загробной жизни.

Археологи обнаружили 13 мумий с золотыми языками и ногтями на кладбище древнего города Оксиринх, датируемых периодом Птолемеев (304-30 гг. до н.э.).

Всего найдено 52 мумии, среди которых одна имела два золотых языка, а другая – ногти, покрытые золотыми пластинами, сообщает Live Science.

Золото в старом Египте символизировало "плоть богов". Помещение золотых языков в мумии по верованиям помогало умершим общаться в загробной жизни. Профессор египтологии Американского университета в Каире Салима Икрам предполагает, что это могло быть своеобразной традицией в бальзамирующих практиках Оксиринха.

Кроме мумий, при раскопках найдено 29 амулетов в форме жуков-скарабеев и египетских божеств, таких как Гор, Тот и Исида. Также археологи обнаружили настенную роспись, изображающую владельца гробницы Вен-Нефера в сопровождении египетских богов.

Артефакты из гробницы Вен Нефера

"Качество картин поражает своей детализацией, а краски выглядят удивительно свежими", — отметил египтолог Франческо Тирадритти из Университета Д'Аннунцио в Кьетти-Пескара.

Настенная роспись, изображающая владельца гробницы Вен-Нефера

Эта находка подтверждает богатство и уникальность традиций древнего Египта, открывая новые аспекты их погребальных обрядов.

Напомним, археологиня, занимавшаяся поисками давно утраченной гробницы Клеопатры VII, совершила "важное" открытие в месте, которое, вероятно, является последним убежищем легендарной царицы.