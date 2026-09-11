Мумия «кричит» уже более 3000 лет: учёные нашли возможное объяснение жуткой загадке

Мумия «Кричащая женщина». Фото: Сахар Салим/Frontiers in Medicine

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Современное сканирование помогло учёным по-новому взглянуть на одну из загадочных древнеегипетских мумий. Исследователи предполагают, что широко открытый рот «Кричащей женщины» мог быть связан не с ошибкой при бальзамировании, как считалось ранее, а с обстоятельствами её смерти.

Об этом сообщило издание LADBible.

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Мумию с помощью компьютерной томографии исследовала профессор радиологии Каирского университета Сахар Салем.

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Больше всего вопросов у учёных вызвало выражение лица женщины. Её рот остался широко открытым, из-за чего мумия и получила прозвище «Кричащая женщина». Одна из версий заключалась в том, что бальзамировщики некачественно подготовили тело к погребению. В пользу этого предположения якобы свидетельствовало и то, что внутренние органы умершей не были удалены.

Однако новые данные противоречат такому объяснению. Исследование показало, что при мумификации использовались дорогие импортные вещества, а тело сохранилось в хорошем состоянии.

Теперь Салем предполагает, что необычное выражение лица могло возникнуть из-за трупного спазма. Согласно этой версии, мышцы женщины внезапно застыли в момент смерти, когда она, возможно, испытывала сильную боль или страдания. Из-за оцепенения мышц бальзамировщики, вероятно, не смогли закрыть ей рот и мумифицировали тело в том положении, в котором оно осталось после смерти.

В то же время исследователи не установили точную причину смерти женщины.

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Компьютерная томография позволила выяснить и некоторые подробности о самой умершей. Ей было примерно 48 лет, рост составлял около 150 см. Учёные также обнаружили признаки лёгкого артрита позвоночника и установили, что несколько зубов она потеряла ещё при жизни.

Саму мумию обнаружили ещё в 1935 году во время исследования гробницы древнеегипетского архитектора Сенмута в Дейр-эль-Бахаре недалеко от Луксора. Под его захоронением находилась ещё одна камера с останками матери Сенмута и других неустановленных родственников.

Среди них археологи обнаружили деревянный гроб с мумией пожилой женщины. На ней был черный парик, а пальцы украшали золотые и серебряные кольца.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Гибралтаре археологи получили редкую возможность исследовать место, которое на протяжении десятков тысяч лет оставалось практически изолированным от внешнего мира.

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