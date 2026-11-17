Музыка способна вызвать у человека сильные эмоции / © Фото из открытых источников

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Знакомая мелодия может через несколько секунд вернуть человека в детство, заставить улыбнуться или внезапно вызвать грусть. Иногда для этого не нужны даже слова: достаточно нескольких нот, определенный ритм или неожиданное изменение гармонии. Но существуют ли музыкальные сигналы, одинаково понятные всем людям, независимо от того, где они родились?

На этот вопрос в рубрике Last Word журнала New Scientist ответил композитор и профессор Бристольного Университета Майкл Эллисон, исследующий взаимодействие западной и ближневосточной музыкальных традиций.

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Почему от музыки возникают мурашки

Музыка оказывает влияние на мозг не так, как обычный шум. Во время прослушивания он постоянно пытается предсказать, какая нота прозвучит в следующем, когда изменится мелодия и чем завершится музыкальная фраза. Когда композитор оправдывает наши ожидания или неожиданно предлагает удачное продолжение, это может вызвать сильное удовольствие.

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В 2011 году исследователи зафиксировали, что во время прослушивания музыки, вызывающей сильные эмоции, в мозге выделяется дофамин — нейромедиатор, связанный с системой вознаграждения. Работа, опубликованная в журнале Nature Neuroscience, также показала, что разные участки мозга активнее работают во время ожидания музыкальной кульминации и в момент сильнейшего эмоционального переживания.

Поэтому любимая композиция иногда вызывает физическую реакцию: ускоряется сердцебиение, по коже пробегают мурашки, а от особо трогательного фрагмента могут даже обратиться слезы.

Почему мажор не всегда весел, а минор — грустный

На эмоциональное восприятие музыки оказывают влияние темп, высота звуков, ритм, тембр инструментов и гармония. Быстрые и громкие мелодии часто напоминают взволнованный человеческий язык, тогда как медленные и тихие могут ассоциироваться со спокойствием или грустью.

В западной музыкальной традиции особенно распространено представление, что мажор звучит радостно, а минор — грустно. Однако это не универсальный закон. Майкл Эллисон обращает внимание, что даже в западной музыке мажорная тональность не гарантирует веселого настроения, а минорная не обязательно звучит угрюмо. В качестве примеров он приводит квартет Бетховена ор. 59 №3 и песню Happy Фаррелла Уильямса.

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Эту зависимость проверили и в специальном опыте. В исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, сравнивали реакции британцев и представителей двух народов из северного Пакистана — кхо и калашей. Оказалось, что люди, незнакомые с западными музыкальными традициями, не обязательно воспринимали мажор и минор так же, как британские участники. Привычное разделение на веселую и печальную тональность в значительной степени зависело от культурного опыта.

Существуют ли эмоции, понятные всем людям

Несмотря на культурные отличия, некоторые музыкальные сигналы люди распознают подобно. Например, в исследовании 2009 года ученые сравнили реакции западных слушателей и представителей народа мафа из Камеруна, ранее не знакомых с музыкой друг друга. Участники из обеих групп могли распознавать радость, печаль и страх в западных музыкальных фрагментах чаще, чем это можно объяснить случайностью.

Результаты исследования в журнале Current Biology свидетельствовали, что определенные эмоциональные сигналы музыки могут быть понятны даже людям с совсем другим культурным опытом.

Еще более масштабную работу провели исследователи из США и Китая. Более 2800 участников прослушали 2168 музыкальных фрагментов, оценивая вызываемые ими чувства. Ученые обнаружили 13 типов переживаний, подобных в обеих культурах: от радости, покоя и печали до тревоги, мечтательности и ощущения триумфа. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

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Итак, музыка действительно имеет общие для людей эмоциональные механизмы, но конкретное значение мелодий зависит от привычек, традиций и личных воспоминаний. Одна и та же композиция может вызвать совершенно разные ассоциации — и это не делает чье-то восприятие неправильным.

Как музыка влияет на память, настроение и работу мозга

Музыкальные переживания могут оставаться с нами гораздо дольше, чем продолжается сама композиция. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что музыка способна влиять на наши воспоминания: лучше детали сохранялись тогда, когда эмоциональная реакция слушателя была умеренной. Слишком сильные или слабые переживания, напротив, ухудшали память подробностей. Именно поэтому эмоциональный отклик на музыку может изменять то, что мы запоминаем.

Оказалось, что определенный ритм и длительность музыки могут помогать успокоить мозг. В исследовании с участием 144 взрослых, уже принимавших препараты от тревоги, проверяли специально созданные композиции с аудиоритмической стимуляцией. Наиболее заметное снижение тревожности зафиксировали после 24 минут прослушивания, а 36-минутный сеанс дополнительно уменьшал негативные эмоции.

А иногда знакомые песни не выходят из головы, и музыка продолжает звучать даже тогда, когда вокруг полная тишина. Короткие отрывки песен, которые невольно повторяются в голове, называют «ушными червями». Финские исследователи выяснили, что более 90% людей сталкиваются с этим явлением по меньшей мере раз в неделю, а около 60% ежедневно. В то же время, такие навязчивые мелодии могут занимать часть рабочей памяти и мешать сосредоточиться на других задачах.

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