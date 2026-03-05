Муравьи без самцов и рабочих: ученые описали уникальный вид

Реклама

Вид муравьев Temnothorax kinomurai стал настоящей сенсацией для ученых. У этих насекомых, эндемичных для Японии, нет ни рабочих особей, ни самцов — в колонии живут только королевы, которые размножаются бесполым путем.

Об этом пишет Oddity Central.

В отличие от большинства муравьиных обществ, где рабочие выполняют ключевые функции для выживания колонии, T. kinomurai существуют без традиционной социальной структуры. Королевы откладывают неоплодотворенные яйца, из которых появляются генетические клоны – процесс, известный как партеногенез.

Реклама

Подозрения по поводу такого способа размножения существовали десятилетиями, однако окончательное подтверждение предоставила международная команда исследователей. В лабораторных условиях они вырастили потомство из 43 яиц, отложенных королевами, и зафиксировали полное отсутствие самцов в следующем поколении.

Еще одной особенностью вида является его паразитический образ жизни. По данным исследования, T. kinomurai проникают в колонии близкородственного вида Temnothorax makora, уничтожают их королеву и часть рабочих особей, а оставшихся используют для ухода за собственным потомством.

Ученые считают, что этот вид мог эволюционировать от предка с социально-паразитическим образом жизни, постепенно потеряв своих рабочих и самцов и перейдя к полному партеногенезу как механизму выживания.

Доктор Юрген Хайнц из Университета Регенсбурга отметил, что T. kinomurai демонстрируют принципиально новую модель социальной организации. По его словам, это может быть крайним этапом эволюции социального паразитизма, подчеркивающим исключительную гибкость жизненных стратегий социальных насекомых.

Реклама

Открытие добавляет новое измерение к пониманию эволюции муравьиных обществ и ставит под сомнение устоявшиеся представления об обязательности рабочих и самцов к существованию колонии.

Напомним, когда и почему комары начали пить человеческую кровь.