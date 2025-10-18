Муравьи / © Pixabay

Муравьи умеют не только работать слаженно, но и защищать свои колонии от эпидемий. Новое исследование Бристольского университета показало, что эти насекомые меняют архитектуру своих гнезд, когда сталкиваются с микробами или патогенами. Это помогает уменьшить риск распространения болезней внутри сообщества.

Об этом сообщило издание phys.org.

Работа стала первым подтвержденным случаем, когда животные, кроме человека, сознательно меняют среду обитания для снижения уровня заражения. Ученые обнаружили, что муравьи, подвергшиеся воздействию болезней, строят гнезда с более широкими входами, меньшим количеством прямых переходов между камерами и более четким разграничением внутренних зон. Такая структура помогает изолировать потенциально зараженных особей и уменьшает шансы передачи инфекции.

Команда под руководством доктора биологических наук Люка Леки провела эксперимент с двумя группами по 180 муравьев. Колонии разместили в контейнеры с почвой, чтобы они начали рыть гнезда. Через сутки к каждой группе добавили еще 20 муравьев, и одну из них подвергли воздействию спор грибка. После этого наблюдение продолжалось еще шесть дней.

С помощью микро-КТ — современной технологии трехмерного сканирования — исследователи отслеживали процесс строительства и создавали 3D-модели муравейников. Затем они провели компьютерные симуляции распространения болезней в различных типах гнезд. Результаты показали, что модифицированные колонии снижали риск заражения даже в случае высокой концентрации возбудителей.

Муравьи также используют ряд поведенческих стратегий для защиты — убирают грибковые споры, дезинфицируют друг друга специальным ядом, а больные особи часто самоизолируются от остальных. В сочетании с архитектурными изменениями это формирует своеобразный «социальный иммунитет» колонии.

Ученые предполагают, что результаты исследования могут пригодиться и людям. Как и муравейники, города являются сложными пространственными системами, в которых важно сохранять баланс между открытостью движения ресурсов и контролем над распространением болезней.

