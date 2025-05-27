"Мусор" из пещеры оказался 500-летним сокровищем (фото)

Пещера / © Pixabay

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Спелеолог Катя Павлова, исследовавшая одну из высокогорных пещер в Мексике, наткнулась на, казалось бы, свалку хлама, вероятно оставленного современными посетителями. Однако детальный осмотр показал: перед ней были артефакты, которые могли использоваться в древних ритуалах плодородия еще более 500 лет назад.

Об этом пишет Live Ѕсіепсе.

«Я заглянула внутрь и увидела, что пещера продолжается. Нужно было затаить дыхание и немного нырнуть, чтобы пройти дальше. Именно тогда мы увидели два кольца вокруг сталагмитов», — рассказала Павлова.

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Пещера, которую местные называют Тлайокок (в переводе с языка науатль — «Пещера барсуков»), расположена в штате Герреро на высоте около 2380 м над уровнем моря. Она известна как источник воды и гуано летучих мышей.

В сентябре 2023 года спелеолог вместе с гидом Адрианом Бельтраном Димасом исследовали пещеру — возможно, впервые за последние 500 лет.

На глубине примерно 150 м потолок пещеры значительно снизился, и путешественникам пришлось продвигаться в условиях, когда между поверхностью воды и скалой оставалось всего 15 см.

«Адриан испугался, но вода была достаточно глубокой, и я пошла первой, чтобы показать ему, что это не так страшно», — вспоминает Павлова.

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Во время остановки для осмотра пространства они неожиданно наткнулись на 14 артефактов.

«Это было очень увлекательно и невероятно! Нам действительно повезло» — поделилась спелеолог.

Среди предметов, которые нашли исследователи, — четыре браслета из раковин, большая украшенная раковина морской улитки рода Strombus, два каменных диска в полном виде и шесть обломков, а также обугленный фрагмент древесины.

Ученые объяснили способ размещения браслетов — они были надеты на маленькие округлые сталагмиты с «фаллическим содержанием», что свидетельствует о возможном использовании пещеры Тлайокок для обрядов, связанных с плодородием.

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Найденные в пещере браслеты

«Для доколумбовых культур пещеры были священными местами, связанными с потусторонним миром, и считались утробой Земли», — отметил археолог INAH Мигель Перес Негрете.

На трех из четырех браслетов была гравировка. Среди изображений — символ в форме буквы S, известный как xonecuilli, ассоциирующийся с планетой Венера и измерением времени. Кроме того, один из браслетов содержит изображение человеческой фигуры в профиль — вероятно, это бог-творец Кетцалькоатль.

Негрете датировал артефакты постклассическим периодом истории Месоамерики — между 950 и 1521 годами нашей эры — и предположил, что они были изготовлены представителями малоизвестной культуры Тлакотекипуа, которая населяла этот регион.

«Вполне вероятно, что благодаря стабильному уровню влажности в закрытой среде пещеры эти объекты смогли сохраниться в течение стольких веков», — отметил археолог.

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К слову, на дне океана у побережья Индонезии был найден похороненный город возрастом 140 тыс. лет. Эта находка может изменить представление об истории человечества.