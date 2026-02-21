Мутанты или эволюция: как радиация изменила животных в Чернобыле и на Фукусиме

Радиация / © Imgur

Когда мы думаем о животных и радиации, воображение часто рисует трехголовых рыб из мультфильмов или гигантских чудовищ из фантастического кино. Однако в реальности районы планеты, пострадавшие от ядерных катастроф, демонстрируют гораздо более сложную и увлекательную картину с точки зрения эволюции.

Об этом пишет «Хataka».

Спустя десятилетие после аварии на Чернобыльской АЭС (1986 год), трагедии на Фукусиме (2011 год) и катастрофы на заводе «Маяк», наука собрала достаточно данных, чтобы понять, что происходит с природой в так называемых «зонах отчуждения».

Последние исследования доказывают: никаких киношных монстров не существует. Зато ускорены генетические изменения, вынужденная адаптация и борьба за выживание.

Какие изменения произошли в Чернобыле

Чернобыльская зона отчуждения поневоле превратилась в огромный природный заповедник. Без вмешательства человека дикая природа здесь преуспевает, но генетические тесты рассказывают историю постоянного невидимого стресса.

Показательным стало исследование деревенской ласточки. Эти птицы стали своеобразными биоиндикаторами последствий крушения. Ученые обнаружили у них аномально высокую частоту частичного альбинизма в оперении — это внешний признак генетической нестабильности. Уровень мутаций у чернобыльских ласточок оказался в 2-10 раз выше, чем у птиц из чистых регионов.

Однако самым удивительным открытием последних лет стало изучение одичавших собак — потомков брошенных во время эвакуации домашних питомцев. Геномный анализ показал, что собаки, живущие вблизи ЧАЭС, обладают уникальной генетической структурой.

Ученые обнаружили у них изменения в генах, отвечающих за восстановление поврежденной ДНК. Это значит, что поколениями выживали только те животные, чей организм научился более эффективно бороться с последствиями радиации.

Фукусима: появление «суперкабанов»

Катастрофа в Японии позволила ученым наблюдать среднесрочную адаптацию природы. Исследование, раскрыло феномен скрещивания домашних свиней, сбежавших из покинутых ферм, с дикими кабанами в лесах Фукусимы.

Встреча двух видов не просто породила гибриды, но и критически ускорила биологические процессы. Дело в том, что дикие кабаны имеют строгий годовой сезон размножения, в то время как домашние свиньи могут давать потомство круглый год. Гибриды унаследовали от домашних свиней способность быстро размножаться, что привело к удивительной смене поколений.

Парадокс состоит в том, что внешних признаков свиней у этих животных почти не осталось. Из-за постоянного скрещивания с чистокровными кабанами «домашние» гены быстро растворились. По сути, радиационная зона породила репродуктивно «улучшенные» дикие кабаны.

Также на Фукусиме исследовали бледно-голубых бабочек. Ученые фиксировали у них уменьшение крыльев, задержку роста и деформацию глаз. Однако впоследствии наиболее уязвимые особи погибли, и популяция стабилизировалась — выжили только самые сильные и устойчивые к радиации мутанты.

Исследователи также напоминают о менее известных трагедиях. Например, сброс радиоактивных отходов в реку Теча (Уральские горы, РФ) создал длительное заражение, которое до сих пор влияет на рыб и донную фауну.

А на бывшем советском ядерном полигоне в Семипалатинске (Казахстан) в течение 40 лет фиксировали высокий уровень мутагенеза и хромосомных аномалий в местной фауне, живущей поколениями в кратерах от взрывов.

Напомним, на глубине около 2600 метров в районе гидротермальных источников бассейна Гуаймас в Калифорнийском заливе ученые обнаружили ранее археон Thermococcus gammatolerans, который демонстрирует чрезвычайную стойкость к радиации.

Микроорганизм способен выдержать облучение до 30 тысяч греев — в тысячи раз больше смертельного для человека уровня. Исследования показали, что, несмотря на повреждения ДНК, археон быстро восстанавливает ее благодаря активным ферментам.

Ученые предполагают, что такая выносливость является следствием адаптации к экстремальным условиям глубоководных источников — высоким температурам, давлению и химическому стрессу, а не прямой эволюции под влиянием радиации.