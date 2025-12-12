"Мутанты" против воли: как природа пытается спасти белых медведей от вымирания

Белые медведи мутируют из-за изменения климата / © Reuters

Прогнозы для королей Арктики неутешительны: ученые считают, что более двух третей белых медведей могут исчезнуть к 2050 году, а к концу столетия вид может умереть полностью. Причина — таяние морского льда, используемого хищниками в качестве платформы для охоты на тюленей. Однако новое исследование дает слабую надежду: медведи начали мутировать, чтобы приспособиться к новым условиям.

Об этом пишет The Daily Mail.

«прыгающие гены»

Исследователи из Университета Восточной Англии проанализировали образцы крови медведей из двух регионов Гренландии: холодного северо-востока и значительно более теплого юго-востока.

Оказалось, что у «южных» медведей гораздо активнее так называемые «прыгающие гены» (транспозоны). Это участки ДНК, которые могут перемещаться по геному, включая или выключая определенные функции организма.

«Они копируют себя и свободно „прыгают“, и они чаще делают это, когда животное находится в стрессе — в том случае, когда ему очень жарко или оно голодает», — объяснила автор исследования доктор Элис Годден.

Переход на «диету»

Эти генетические изменения влияют на метаболизм животных. В частности, учёные заметили изменения в генах, связанных с переработкой жира.

Это означает, что медведи на юго-востоке медленно адаптируются к изменению рациона. Если раньше они ели преимущественно жирных тюленей, то теперь, когда льда нет и охота затруднена, им приходится переходить на более грубую растительную пищу или искать другие источники питания на суше.

Спасет ли это вид

Доктор Годден называет это открытие "лучом надежды". Природа показывает удивительную способность к выживанию.

«При условии, что эти белые медведи смогут найти достаточно еды и партнеров для размножения, это свидетельствует о том, что они могут пережить этот новый сложный климат», — говорит ученая.

Однако генетическая адаптация – это не панацея. Арктика нагревается в два-три раза быстрее остальной планеты. Поэтому ученые отмечают, что мутации могут выиграть медведям немного времени, но без сокращения выбросов углерода и остановки глобального потепления их судьба остается под угрозой.

