Мутанты, питающиеся радиацией: ученые обнаружили жизнь там, где ее вообще не должно быть

Ученые обнаружили микроорганизмы, использующие радиацию, как источник энергии

Недавнее открытие ученых из Университета Айдахо удивило исследователей всего мира. С помощью дронов, оснащенных спектрометрами, они обнаружили жизнь в одном из радиоактивных озер США, возникших в результате «ядерной гонки» времен холодной войны. Эти микроорганизмы-мутанты не только выжили в экстремальных условиях радиоактивного загрязнения , но и активно размножаются.

По информации издания La Grada Online , эти формы жизни обладают характеристиками, похожими на чернобыльские грибы.

Жизнь там, где ее не должно быть

В течение десятилетий после Второй мировой войны в США происходили ядерные испытания, повлекшие загрязнение целых регионов. Некоторые озера и водоемы использовались для охлаждения реакторов и хранения радиоактивных отходов, что сделало их непригодными для жизни. Исследователи не надеялись найти в них что-нибудь живое, ведь ионизирующее излучение обычно разрушает ДНК, повреждает клеточные мембраны и делает размножение невозможным.

Однако, к удивлению ученых, их датчики зафиксировали ночью выбросы биомассы. Через несколько месяцев сбора данных они пришли к выводу, что в озере существуют не просто выжившие, а процветающие фотосинтетические микроорганизмы.

Мутанты, питающиеся радиацией

Выявленные организмы похожи на радиотрофные грибы Чернобыля, способные поглощать и метаболизировать радиацию как источник энергии. Они используют темные пигменты, такие как меланин, превращаясь в своеобразные мутантные солнечные панели.

Это открытие имеет огромное значение для многих областей. В биотехнологии эти организмы изучают как источник природных антиоксидантов и модель генетического восстановления. Кроме того, они могут стать источником вдохновения в разработке новых вакцин.

Кроме того, в астробиологии это открытие заставляет пересмотреть понятие «пригодное для жизни». Ученые предполагают, что эти микроорганизмы могут ответить, как жизнь может существовать на планетах с высоким уровнем радиации, например, на Марсе.

