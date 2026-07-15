Муза знаменитой картины Боттичелли могла умереть после изнасилования: ученые выдвинули новую версию

«Рождение Венеры» Сандро Боттичелли

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На протяжении веков считалось, что Симонетта Веспуччи — флорентийская красавица XV века, которую связывают с образом Венеры на картинах Сандро Боттичелли, — умерла от туберкулёза. Однако новое исследование учёных из Лондонского университета королевы Марии предлагает другую версию: причиной смерти могла стать апоплексия опухоли гипофиза — острое состояние, при котором опухоль внезапно кровоточит или быстро увеличивается в размерах.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Симонетта Веспуччи, которую считают музой Боттичелли и вдохновительницей для создания полотен «Рождение Венеры» и «Весна», умерла в 1476 году в возрасте 23 лет. Исторические источники свидетельствуют, что перед смертью она постепенно начала жаловаться на сильную головную боль, рвоту, высокую температуру и галлюцинации. При жизни врачи объясняли эти симптомы туберкулёзом, однако современные учёные считают, что они в большей степени соответствуют клинической картине апоплексии опухоли гипофиза.

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Авторы исследования проанализировали исторические документы, в частности переписку между Пьеро Веспуччи и Лоренцо де Медичи, в которой описаны последние дни жизни молодой женщины. Согласно этим письмам, перед резким ухудшением состояния она потеряла сознание во время бала, после чего находилась в тёмной комнате, страдая от сильной головной боли, рвоты, лихорадки и галлюцинаций.

По мнению исследователей, кровоизлияние в опухоль могли спровоцировать резкие физические нагрузки. Они рассматривают две возможные версии: интенсивный танец с многочисленными прыжками или сексуальное насилие. Старший автор исследования Паоло Поццилли отметил, что насильственные движения во время изнасилования могли ускорить разрыв оболочки гипофиза, если опухоль уже существовала.

В своей работе учёные также ссылаются на исследование итальянской исследовательницы Джованны Страно. Она привела историческое свидетельство, согласно которому незадолго до смерти Симонетта находилась на берегу реки Арно во Флоренции, где, по словам современника тех событий, её якобы изнасиловал Альфонсо II Арагонский, герцог Калабрии. Исследователи отмечают, что именно это историческое свидетельство стало одним из оснований для рассмотрения такой версии развития событий.

Чтобы проверить предположение о заболевании, ученые применили алгоритм распознавания лиц, основанный на модели глубокого обучения. Они проанализировали пять портретов Симонетты Веспуччи и обнаружили черты, которые могут свидетельствовать об аденоме гипофиза. В частности, исследователи обратили внимание на косоглазие, которое можно заметить и на картине «Рождение Венеры». По их мнению, это могло быть не художественным замыслом, а отражением реального состояния здоровья модели.

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Еще одной деталью стала картина Боттичелли «Аллегорический портрет женщины», на которой женщина, которую считают Симонеттой Веспуччи, изображена так, будто кормит грудью. Поскольку исторических свидетельств о рождении у нее детей нет, авторы исследования предполагают, что художник мог неосознанно запечатлеть симптом галактореи — выделение молока, которое может возникать у людей с гормонально активной аденомой гипофиза.

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