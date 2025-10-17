Мужчина нашел метеорит, старше Земли: как выглядит космический артефакт

Метеорит

Несколько лет австралиец Дэвид Хоул хранил в своем доме 17-килограммовый камень. Он нашел его в 2015 году в парке Мэриборо (близ Мельбурна). Человек хранил его, потому что был убежден, что он содержит золото. Однако все попытки расколоть ее оказались тщетными, ведь это был не простой камень с золотом.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Когда Хоул передал образец в Мельбурнский музей, специалисты совершили сенсационное открытие: это был метеорит типа H5, который старше самой Земли. Геологи идентифицировали его по характерной «заплавленной» поверхности, образовавшейся при прохождении сквозь атмосферу.

Этот 17-килограммовый «камень» оказался вторым по размеру метеоритом, официально зарегистрированным в штате Виктория. Ученые называют такие каменистые метеориты «капсулами времени». Они содержат хондры — микрозерна, которые хранят информацию о формировании Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад.

Анализ показал, что метеорит Мэриборо, вероятно, прилетел с пояса астероидов и упал на Землю от 100 до 1000 лет назад. Сегодня эта ценная космическая находка помогает ученым лучше понять процессы, происходившие задолго до появления нашей планеты, и хранится в Мельбурнском музее.

Напомним, ученые из Принстонского университета считают, что на окраине Солнечной системы может скрываться еще один мир — «Планета Y» размером примерно с Землю и, вероятно, каменистый.

Большая аномалия в магнитном поле Земли продолжает расширяться. Спутники фиксируют ослабление защитного поля нашей планеты. Брешь в магнитном поле Земли, известная как Южно-Атлантическая аномалия, расширилась. С 2014 года его размеры увеличились на площадь, сравнимую с размерами континентальной Европы.