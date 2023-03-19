Мужчина нашел в болоте золотые и серебряные сокровища: как ему это удалось

В Нидерландах историк Лоренцо Руйтер с помощью металлоискателя обнаружил средневековый клад из золота и серебра в болоте. Историк наткнулся на эти богатства в 2021 году в небольшом северном городе Хугвуд.

Об этом пишет Live science.

Кураторы музея в Нидерландах считают, что массив из золотых украшений и серебряных монет был похоронен в болоте 800 лет назад, чтобы сохранить его во время войны.

Археологи Голландского национального музея древностей считают, что роскошные ювелирные изделия, вероятно, принадлежали богатому и могущественному средневековому деятелю.

"Подобные золотые украшения принадлежали только высоким общественным классам, поэтому они могли принадлежать кому-то с большим богатством и властью, возможно, даже графине Голландии", — рассказал Лоренцо Руйтер.

Обнаруженное сокровище содержит четыре золотые подвески с колосами, две полоски листового золота и 39 серебряных монет.

Кованые серебряные монеты представлены в разных стилях, некоторые из них были изготовлены в начале 13-го века, а некоторые имеют знаки Римской империи. Последняя монета датируется концом 1240-х годов, совпадающим с периодом войны, что может объяснить, почему владелец зарыл эти ценные вещи.

Археологи все еще исследуют золотые украшения, чтобы точно определить, когда и где они были изготовлены, но гравюры на них типичны для региона Фрисландии.

Напомним, в Польше археологи обнаружили рыцарские артефакты времен Средневековья.

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