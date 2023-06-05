Мужчина провел на дне Атлантики 93 дня — теперь он на 10 лет младше (фото)

Офицер военно-морского флота в отставке Джозеф Дитури провел более трех месяцев, обитая в капсуле в глубинах Атлантического океана.

Он исследовал влияние герметических сред на организм человека. Об этом пишет mirror.co.uk.

Ученый говорит, что 93 дня, проведенные под водой, вернули часы старения назад и сделали его моложе на 10 лет.

Это также дало возможность побить его предыдущий мировой рекорд жизни под водой, омрачив 73 дня.

93 дня, проведенные под водой, сделали его моложе на 10 лет. Фото: Frazier Nivens/Florida Keys News Bureau/AP

По возвращении на сушу Дитури осмотрели медики, измерившие его жизненно важные органы и теломеры – последовательность ДНК, прикрепляемую к концам хромосом.

Теломеры обычно становятся тоньше с возрастом, но в Дитури сейчас они на 20 процентов длиннее, чем когда он погрузился в воду в марте.

Он добавил, что у него также в 10 раз больше стволовых клеток, чем в начале исследования.

Другими положительными эффектами стали то, что теперь у него от 60 до 66 процентов глубокого сна в ночное время, снижение уровня холестерина на 72 пункта и снижение маркеров воспаления наполовину.

Массивные изменения в его физическом здоровье связаны с давлением, которое, как известно, имеет ряд положительных эффектов.

Мужчина отметил, что у него снизился уровень холестерина и стресса. Фото: Instagram/drdeepsea

Одной из подобных форм лечения является гипербарическая камера, улучшающая здоровье мозга, что приводит к лучшему познанию.

Исследования Дитури позволили ему увидеть, как человеческие тела реагируют на повышенное давление в течение длительного времени.

Его капсула походила на ту, где живут космонавты во время путешествия на Марс.

Говоря с Daily Mail о капсуле, которую он называл домом в течение 93 дней, он сказал: "Вам нужно одно из этих мест, отрезанное от внешней активности. Отправляйте людей сюда на двухнедельный отдых, где они моют ноги, расслабляются и могут почувствовать преимущества гипербарической медицины".

Во время отпуска он тренировался по пять дней в неделю, но мог использовать только эспандеры. Он все еще поддерживает ту массу, которую набрал спустя несколько недель.

Он добавил, что его метаболизм увеличился, что позволило его телу стать более стройным.

Напомним, инженер, разработавший жуткие американские горки для эвтаназии, работает над новыми аттракционами.

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