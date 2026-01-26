Мужчина рискнул купить iPhone на Temu: результат оказался неожиданным

iPhone 17 / © Associated Press

Реклама

Блогер решил на собственном опыте выяснить, что действительно получают покупатели, заказывая восстановленные iPhone на популярном китайском маркетплейсе Temu, который часто ассоциируют с низкими ценами и сомнительным качеством товаров.

Детали рассказывает SupercarBlondie.

Для эксперимента было приобретено два восстановленных iPhone 14 Pro. Результат распаковки оказался неожиданно положительным.

Реклама

Первый смартфон внешне выглядел гораздо лучше, чем ожидалось: на экране была заводская защитная пленка, корпус почти без следов использования. В комплекте шли зарядный адаптер и кабель (правда неоригинальные). Устройство корректно работало, экран и все функции успешно прошли проверку.

Восстановленный iPhone с Temu. / © Фото из открытых источников

Второй iPhone оказался еще лучше по состоянию – без царапин на корпусе, а уровень износа аккумулятора был чуть меньше: 83% против 80% у первого. Диагностика также не выявила никаких технических проблем.

В ходе детального разбора блоггер установил, что в обоих смартфонах используются оригинальные комплектующие Apple без признаков ремонта или замены деталей. Индикаторы контакта с влагой оставались чистыми, что свидетельствует об отсутствии попадания воды. В этих двух случаях устройства были подлинными и находились в состоянии, близком к идеальному.

Впрочем, эксперты предостерегают: покупка техники на Temu все равно остается рискованной. Маркетплейс не продает товары напрямую – все предложения размещают сторонние продавцы, поэтому качество может существенно отличаться и превратиться в настоящую лотерею.

Реклама

Кроме того, цена также не стала преимуществом: каждый iPhone 14 Pro стоил блоггеру около 858 канадских долларов (примерно 27 тысяч гривен), что выше средней рыночной стоимости восстановленных моделей. При этом на Temu до сих пор встречается немало объявлений с поддельными или ложными устройствами.

Напомним, ранее мы писали о том, что владельцы AirPods Pro 3 жалуются на кровь из ушей после их использования.