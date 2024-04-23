Мужчины или женщины: ученые выяснили, кто лучшие врачи

Ученые обнаружили, что женщины лучшие врачи, чем мужчины.

Об этом пишет Metro.

Новое исследование показало, что пациенты имеют меньше шансов умереть, когда их врачом есть женщина – причем риск для пациенток еще ниже. Пациенты с меньшей вероятностью повторно госпитализируются после выписки из больницы, если их лечила женщина-медик.

Авторы исследования считают, что за этими отличиями могут стоять несколько факторов, и предполагают, что врачи-мужчины могут недооценивать тяжесть болезни своих пациенток.

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Предыдущие исследования также показали, что мужчины-врачи недооценивают уровень боли, желудочно-кишечные и сердечно-сосудистые симптомы, а также риск инсульта у пациенток, что может привести к несвоевременному или неполному оказанию помощи.

Старший автор исследования профессор Юсуке Цугава сказал, что результаты лечения пациентов не должны отличаться между врачами-мужчинами и врачами-женщинами, если они практикуют медицину одинаково.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что врачи-женщины и врачи-мужчины практикуют медицину по-разному, и эти отличия оказывают значительное влияние на результаты лечения пациентов", — сказал он.

Команда Токийского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) проанализировала заявления на медицинское страхование более 458 000 женщин и 319 000 мужчин в период с 2016 по 2019 год. 142 500 и 97 500 из них – около 31% для обоих полов – лечились у врачей-женщин.

Уровень смертности среди пациенток составил 8,15%, когда лечили женщины, по сравнению с 8,38%, когда врачом был мужчина. Это может показаться немного, но когда речь идет о столь высоких цифрах, это "клинически значимая" разница, говорят исследователи.

Хотя разница для пациентов-мужчин была несколько меньше, женщины-врачи все равно имели преимущество с показателем смертности 10,15% по сравнению с 10,23% у врачей-мужчин.

Американская исследовательская группа выявила такую же закономерность для показателей повторных госпитализаций.

Команда предположила, что женщины-врачи могут лучше общаться со своими пациентками, что повышает вероятность того, что пациентки предоставят важную информацию, которая поможет лучше диагностировать и лечить.

Они также отметили, что пациентки могут чувствовать себя более комфортно, проходя деликатные обследования и участвуя в детальных разговорах с женщинами-врачами.

Однако авторы отметили, что необходимы дополнительные исследования о том, как и почему врачи-мужчины и женщины по-разному практикуют медицину, и это влияет на уход за пациентами.

Профессор Цугава из Медицинской школы Дэвида Геффена в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе сказал: "Лучшее понимание этой темы может привести к разработке вмешательств, которые эффективно улучшат уход за пациентами".

Он говорит, что гендерный разрыв в оплате труда среди врачей также должен быть устранен.

Профессор Цугава добавил: "Важно отметить, что женщины-врачи оказывают высококачественную помощь, и поэтому наличие большего количества женщин-врачей приносит пользу пациентам с общественной точки зрения".

Напомним, 19-летняя девушка плачет кровью. Загадочный случай шокировал врачей.

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