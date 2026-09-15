Мужчины с этой особенностью считаются лучшими родителями: ученые выяснили почему

Отец с сыном / © Freepik

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Люди оценивают, насколько отец способен защитить семью только взглянув на его лицо. Мужчины с широкими скулами сразу кажутся более надежными защитниками для детей, даже если с ними еще никто не общался.

Об этом сообщает Daily mail.

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Ученые выяснили, каких мужчин видят лучшими родителями для детей

Ученые измерили соотношение ширины лица от щеки к щеке и их высоты от губы к бровям. В первом опыте более сотни человек оценивало фотографии 20 мужчин по семибалльной шкале.

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Широколицы мужчины получили более высокий балл за способность защищать детей — 4,23 против 3,84 у мужчин с узкими лицами. Хотя по заботливости обе группы оценили одинаково.

Во втором испытании участники выбирали до пяти лучших защитников. И снова большинство предпочло мужчин с более широкими лицами, считая их более сильными и решительными.

Автор исследования Митч Браун в материале для издания PsyPost пояснил, что такой визуальный сигнал имеет глубокие эволюционные корни. По его словам, наши предки должны мгновенно оценивать потенциальные угрозы и преимущества окружающих без длительного общения, что и сформировало устойчивые стереотипы на основе черты лица.

Ученые отмечают, что при выборе партнера женщины ищут не только хорошую генетику, но и надежного защитника. Исторически сила и готовность мужчины к борьбе определяли его статус, поэтому его физическая мощь подсознательно рассматривается как способность уберечь семью.

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Эволюция предпочтений: от «папиного тела» до новых стандартов

Параллельный опрос аналитиков SoloFun показал, что популярность так называемого «папиного тела» (мягкого, расслабленного телосложения) постепенно снижается. Современные женщины все чаще предпочитают стройную и подтянутую мужскую фигуру.

В то же время мужчины остаются поклонниками естественных пышных женских форм. Исследователи подчеркивают, что большинство людей предпочитают умеренные фигуры, а не экстремальные стандарты из социальных сетей.

Кроме черты лица и телосложения, ученые выделяют еще четыре ключевых фактора мужской привлекательности:

Социальная востребованность. Мужчины кажутся более привлекательными, если уже имеют партнершу или популярны среди женщин, что воспринимается как признак верности и надежности.

Финансовое состояние. По данным исследователей, женщины обращают внимание на уровень доходов потенциального избранника примерно в четыре раза чаще, чем мужчины на состояние женщин.

Физическая сила. По данным опроса Университета Западной Австралии, высокий рост, развитые мышцы рук и подтянутый торс существенно повышают шансы мужчины на симпатию.

Интеллект. Приблизительно для 10% людей решающим фактором в выборе партнера являются его умственные способности (явление, известное как сапиосексуальность).

Напомним, о 5 мужских именах, которые традиционно связывают с лидерством, уверенностью, харизмой, умом и сильным характером.

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