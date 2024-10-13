"Мы их нашли": доказательства инопланетной жизни обнаружены — документалист NASA

Телескопы на Земле обнаружили доказательства существования разумной инопланетной жизни, и доказательства будут обнародованы менее чем через месяц.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на кинорежиссера Саймона Голланда, работавшего над документальными фильмами для проектов BBC и NASA.

Голланд сказал, что специалисты программы Breakthrough Listen по поиску внеземных сигналов, поддержанной Оксфордом, обнаружили сигнал от потенциальных инопланетян.

По словам Голланда, уже в ноябре учёные представят доказательства существования инопланетян. В настоящее время идет анализ сигнала из космоса, полученный радиотелескопом на Земле.

Режиссер убежден, что доказательств в пользу теории о том, что этот сигнал действительно происходил от умных инопланетян, становится все больше.

Breakthrough Listen – программа, которую инициировал израильский предприниматель, инвестор и физик Юрий Мильнер в январе 2016 года. С 2023 года проект возглавляет физик Эндрю Симион из Оксфордского университета в Великобритании.

Специалисты находятся на пороге подтверждения того, что главный кандидат на сообщения от внеземной цивилизации, BLC-1, действительно таков.

Впервые сигнал BLC-1 обнаружил радиотелескоп в Обсерватории Паркса в Австралии в 2019 году, но к 2021 году ученые пришли к выводу, что этот сигнал, скорее всего, имеет земное происхождение и связан с препятствиями, созданными земными технологиями.

Сигнал из космоса, как предполагалось сначала, прибыл из района у ближайшей к нам звезды под названием Проксима Центавра, расположенной в 4,2 световых годах от Земли.

Напомним, ученые Гарварда также заявили, что доказательства разумной инопланетной жизни могут раскрыться в скором времени: они, вероятно, скрываются в океанах Земли.

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