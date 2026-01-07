Мы излучаем свет, пока живы: ученые сделали шокирующее открытие

Живые существа излучают необычный свет / © unsplash.com

Исследователи Университета Калгари и Национального исследовательского совета Канады продемонстрировали: живые существа излучают сверхслабые вспышки света — и это свечение исчезает после смерти. Эксперименты на мышах и растениях дали доказательства такого явления, известного как биофотонное излучение.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Хотя сама идея «светения жизни» звучит необычно, команда физика Вахида Салари зафиксировала ультраслабые фотоны, испускающие клетки живых животных и растений. После смерти интенсивность этого света резко падала, даже когда температуру тел искусственно поддерживали на уровне живого организма.

Для измерений использовали высокочувствительные камеры с электронным умножением. Четыре мыши помещали в полностью темную камеру: сначала фиксировали излучение в течение часа, затем животных усыпляли и продолжали съемку еще час. У живых мышей UPE — сверхслабое фотонное излучение — было гораздо активнее, чем после смерти.

Сходные результаты получили и на растениях Arabidopsis thaliana и Heptapleurum arboricola. Когда листья намеренно повреждали или обрабатывали химическими веществами, его свечение усиливалось в этих местах. Это указывает на роль активных форм кислорода: клеточный стресс может провоцировать возникновение биофотонов.

Ученые считают, что такие фотоны могут образовываться во время реакций в клетках, например, когда перекись водорода взаимодействует с жирами и белками, провоцируя изменения в их электронах. Хотя излучение очень слабое и не видно человеческим глазом, специальная техника позволяет его зафиксировать.

Ученые считают, что в будущем этот способ может стать новым инвентарем неинвазивного мониторинга стресса и состояния тканей.

