Мы могли унаследовать глаза от доисторического "циклопа": неожиданная теория ученых

Светлое пятно посреди головы образует срединный глаз у этой королевской рогатой ящерицы. Обычные глаза животного не видны, потому что снимок сделан сзади. / © Science Daily

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Люди и другие позвоночные могли унаследовать особенности зрения от крохотного одноглазого существа, жившего в океане почти 600 миллионов лет назад.

Об этом говорится в материале Science Daily.

Исследователи Лундского университета и Университета Сассекса предполагают, что этот червеобразный предок имел центральный глаз в верхней части головы. Впоследствии оно могло стать основой для развития парных глаз современных позвоночных.

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"Результаты коренным образом изменяют наше понимание эволюции глаза и мозга", - заявил почетный профессор сенсорной биологии Лундского университета Дан-Э Нильссон.

По версии ученых, первоначально существо имело два глаза или две группы светочувствительных клеток. После перехода к малоподвижному образу жизни они исчезли, поскольку больше не давали преимуществ.

В центральной части головы сохранились клетки, способные воспринимать свет. Они сформировали простой срединный глаз, который, вероятно, помогал различать день и ночь и определять направление поверхности воды.

Когда потомки существа снова начали активно плавать, им понадобилось более сложное зрение. Части срединного глаза могли перестроиться в новую пару глаз, способных формировать изображение.

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Это может объяснить, почему глаза позвоночных отличаются от глаз насекомых и кальмаров. Сетчатка позвоночных развилась из мозговой ткани, в то время как органы зрения многих других животных возникли из тканей на поверхности головы.

Исследователи также считают, что остатком древнего срединного глаза может быть шишковидная железа в мозге. Она производит мелатонин и помогает организму регулировать сон в зависимости от света и тьмы.

«Трудно представить, что эта способность может происходить от глаза далекого предка, жившего 600 миллионов лет назад», — подытожил Нильссон.

Напомним, ранее международная группа исследователей обнаружила новые доказательства сложной эволюции человеческого черепа благодаря детальному анализу восьмидесяти семи окаменелостей за последние два миллиона лет. Масштабное исследование доказало, что формирование большего мозга и меньшего лица у предков современных людей происходило не только через естественный отбор, но и благодаря случайным генетическим изменениям и культурным инновациям.

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