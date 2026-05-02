"Мы просто прилипли к иллюминаторам": что увидели астронавты на темной стороне Луны

Астронавты миссии Artemis II увидели темную сторону Луны

Четверо астронавтов миссии Artemis II — Рид Вайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Гансен — совершили путешествие дальше в космос, чем кто-либо из них. Экипаж стартовал 1 апреля и после 10 дней полета успешно вернулся на Землю, совершив, по словам специалистов, «идеальное приводнение». Главным достижением миссии стал облет обратной стороны спутника Земли.

О своих впечатлениях от этого исторического момента космические путешественники рассказали в эфире популярного американского ток-шоу The Tonight Show с Джимми Фэллоном.

Странная Луна и огненный возврат

Хотя обратную сторону Луны часто называют «темной», на самом деле она получает даже больше солнечного света, чем то, что мы видим. Из-за явления приливного восхищения спутник всегда обращен к Земле одной стороной, поэтому его противоположная часть оставалась недостижимой для человеческого глаза с нашей планеты. Осознание того, как далеко они вошли, пришло в экипаж довольно неожиданно.

«Это произошло раньше, чем мы ожидали. Мы посмотрели на Луну и подумали: „О, она выглядит странно“. Под тем углом мы впервые увидели издалека его обратной стороны, и мы все просто прилипли к иллюминаторам», — рассказал Джереми Гансен.

Однако самым страшным этапом миссии оказался не сам запуск, а путь домой. По словам Кристины Кох, процесс вхождения капсулы в атмосферу Земли заставил экипаж изрядно понервничать.

«Возвращение на планету — это не шутка… Во время вхождения в атмосферу вы буквально превращаетесь в плазменный шар и видите пламя за каждым окном», — объяснила астронавтка.

Вера в человечество и красота Земли

Для астронавтов этот полет стал не только научным прорывом, но и глубоким философским опытом. Виктор Гловер отметил, что находясь на орбите, экипаж постоянно размышлял о том, насколько красива Земля. Он подчеркнул, что эта миссия является достижением не только четырех человек, но и всего мира.

«Я думаю, мы все чувствуем и пытаемся донести до вас то, как мы это сделали — не мы как экипаж, а мы как страны и как человечество в целом», — отметил Гловер.

Это мнение поддержал и Джереми Гансен, признавшись, что космическое путешествие усилило его веру в людей.

«Мы не всегда делаем великие дела. Мы не всегда остаемся честными, но по своей природе мы созданы быть добрыми друг другу. То, что я увидел, принесло мне больше радости и больше надежды на наше будущее», — добавил Гансен.

Напомним, во время полета космический корабль Orion удалился от Земли примерно на 400 тысяч километров (252 756 миль). Таким образом, миссия Artemis II официально превзошла предварительный рекорд дальности пилотируемого полета, установленный астронавтами миссии Apollo 13 в 1970 году.

