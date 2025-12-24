"Мы живем во лжи": астронавт NASA после 178 дней в космосе призвал изменить мировоззрение

Астронавт / © Pixabay

Бывший астронавт NASA Рон Гаран, который провел на орбите 178 суток и совершил более 2800 оборотов вокруг Земли, рассказал о так называемом «эффекте обзора», который в корне изменил его восприятие глобальных проблем — от экономики до экологии.

Об этом пишет издание UNILAD.

В интервью медиаплатформе Big Think Гаран объяснил, что «Overview Effect» — это когнитивный сдвиг, который переживают астронавты, наблюдая Землю из космоса как хрупкий «голубой мраморный шар», защищенный чрезвычайно тонким слоем атмосферы.

«Из окна МКС я видел вспышки молний, напоминающие огни папарацци, и ауру, которая казалась настолько близкой, что ее можно было коснуться рукой. Но самое главное — я увидел поразительную тонкость нашей атмосферы, которая отделяет жизнь от мертвого вакуума», — отметил астронавт.

По словам Гарана, главная ошибка современной цивилизации заключается в ошибочной системе приоритетов, где экономика воспринимается как главная основа жизни, а природа — только как ресурс. С орбиты, подчеркнул он, не видно государственных границ или экономических показателей, зато четко просматривается единая взаимосвязанная биосфера.

Астронавт подчеркнул, что такие явления, как глобальное потепление и массовая вырубка лесов, являются не отдельными проблемами, а симптомами более глубокого системного кризиса, вызванного отрывом человека от планетарной реальности.

По его мнению, человечеству необходимо изменить парадигму развития, перейдя от модели «экономика — общество — планета» к «планета — общество — экономика».

Сейчас Рон Гаран занимается экологическим активизмом и просветительской деятельностью, призывая мировых лидеров и общество осознать, что защита планеты является вопросом сохранения единой системы жизнеобеспечения человечества.

