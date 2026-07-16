Мясо из пробирки и адские пожары: ученые шокировали прогнозом о жизни на Земле в 2100 году

Экстремальные пожары могут до неузнаваемости изменить нашу планету / © Associated Press

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Глобальное потепление , переход на искусственную пищу и экстремальные пожары могут до неузнаваемости изменить нашу планету уже к концу этого столетия. Ученые прогнозируют радикальную трансформацию мировых экосистем, если человечество немедленно не откажется от использования ископаемого топлива.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на масштабное исследование, опубликованное в научном журнале Australian Journal of Botany.

Адские пожары и угроза для лесов

Команда ученых из Университета Маккуори в Сиднее разработала сценарии развития событий для мира, где средняя глобальная температура вырастет на 4°C выше доиндустриального уровня. Одним из самых страшных последствий станет экстремальная «пожарная погода», угрожающая выживанию бесчисленного вида флоры и фауны.

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Профессор Марк Вестоби отмечает, что такие важные экосистемы как тропические леса сильно зависят от длительных перерывов между жаркими пожарами. Поскольку экстремальные условия будут все учащаться, поддерживать жизнь в этих лесах будет практически невозможно.

«Через 70 лет многие экосистемы существенно изменятся. Изменение климата является одним из движущих факторов, связанных с изменением частоты пожаров, экстремальных температур, засух, наводнений и углекислого газа в атмосфере», – предупреждают исследователи.

Мясо из лаборатории и редактирования генов

Другим масштабным сдвигом станет резкое сокращение традиционного животноводства. Привычные стада коров и овец заменят мясом и молочными продуктами, искусственно выращенными из клеток в лабораториях. Эта технология уже выходит на рынок: культивируемая курятина разрешена к продаже в США, Сингапуре и Израиле, а учёные даже создали лабораторный шоколад и кофе.

Кроме того, значительное развитие приобретут технологии генетического редактирования, которые планируют использовать для уничтожения опасных инвазивных видов. Уже сегодня специалисты разрабатывают генетически модифицированные комары и изучают способы искусственного контроля популяций мышей, крыс и ядовитых камышовых лягушек.

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Как избежать катастрофы

Хотя исследование фокусировалось преимущественно на Австралии, ученые утверждают, что их выводы и прогнозы касаются всей планеты. Чтобы избежать наиболее разрушительных последствий, человечеству необходимо удержать глобальное потепление в пределах 1,5 ° C, как это предусмотрено Парижским соглашением.

Недавний отчет организации Climate Analytics четко наметил необходимые для этого шаги. По оценкам экспертов, мир должен вдвое сократить использование ископаемого топлива уже к 2035 году, а не позднее 2070 года полностью отказаться от него.

Напомним,

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