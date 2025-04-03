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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
41
Время на прочтение
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Мыши побывали в космосе и помогли ученым сделать важное открытие

Ученые узнали, как предотвратить потерю костной ткани в космосе.

Автор публикации
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
лабораторная мышь

Ученые провели экспертимент с мышами на МКС

Ученые из Космического института Blue Marble (BMSIS) отправили группу мышей на Международную космическую станцию. После возвращения животных из космического путешествия ученым удалось выяснить, что именно влияет на потерю костной массы у астронавтов.

Об этом сообщили на сайте Universe Today.

Исследовав кости мышей, которые 37 дней провели на МКС, с помощью 3D-томографии высокого разрешения, выяснилось, что микрогравитация разрушает скелет не равномерно.

Ученые обнаружили, что бедренные кости потеряли до 18% ткани, но позвоночник остался почти невредимым. Это позволило сделать вывод, что потеря костной массы происходит из-за механической разгрузки.

«Когда телу не нужно бороться с гравитацией, кости, ранее несшие нагрузку, начинают экономить ресурсы», — объяснил руководитель команды исследователей Рукмани Кейхилл.

Но самым важным открытием стало влияние среды обитания на состояние костей.

Контрольная группа мышей в специальных сетчатых вольерах с 3D-структурой, имитирующих природную среду, не только сохранила костную массу, но и увеличила ее. Мыши в обычных клетках показали резкое ухудшение состояния костей.

Ученые пришли к выводу, что предотвратить потерю костной ткани в космосе может помочь воспроизведение механической нагрузки на опорные участки скелета.

Напомним, ранее ученые выяснили, что один из видов лишайников способен выжить в имитирующих марсианских условиях.

Дата публикации
Количество просмотров
41
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