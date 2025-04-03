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Мыши побывали в космосе и помогли ученым сделать важное открытие
Ученые узнали, как предотвратить потерю костной ткани в космосе.
Ученые из Космического института Blue Marble (BMSIS) отправили группу мышей на Международную космическую станцию. После возвращения животных из космического путешествия ученым удалось выяснить, что именно влияет на потерю костной массы у астронавтов.
Об этом сообщили на сайте Universe Today.
Исследовав кости мышей, которые 37 дней провели на МКС, с помощью 3D-томографии высокого разрешения, выяснилось, что микрогравитация разрушает скелет не равномерно.
Ученые обнаружили, что бедренные кости потеряли до 18% ткани, но позвоночник остался почти невредимым. Это позволило сделать вывод, что потеря костной массы происходит из-за механической разгрузки.
«Когда телу не нужно бороться с гравитацией, кости, ранее несшие нагрузку, начинают экономить ресурсы», — объяснил руководитель команды исследователей Рукмани Кейхилл.
Но самым важным открытием стало влияние среды обитания на состояние костей.
Контрольная группа мышей в специальных сетчатых вольерах с 3D-структурой, имитирующих природную среду, не только сохранила костную массу, но и увеличила ее. Мыши в обычных клетках показали резкое ухудшение состояния костей.
Ученые пришли к выводу, что предотвратить потерю костной ткани в космосе может помочь воспроизведение механической нагрузки на опорные участки скелета.
Напомним, ранее ученые выяснили, что один из видов лишайников способен выжить в имитирующих марсианских условиях.