Мысли превратились в голос: мозговой имплантат вернул мужчине способность говорить

Кейси Гаррелл использует нейроимплантат. Фото: UCD

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Мужчина, который из-за бокового амиотрофического склероза (БАС) почти полностью утратил способность двигаться и говорить, вновь обрёл возможность общаться благодаря экспериментальному мозговому имплантату. Система преобразует сигналы мозга в текст и воспроизводит их с помощью цифровой версии его собственного голоса.

Об этом сообщило издание Science Alert.

47-летний Кейси Гаррелл участвует в пилотном клиническом испытании BrainGate 2 в США. Из-за прогрессирования заболевания его естественная речь стала настолько нарушенной, что окружающим было трудно его понять. Уже почти два года его мозг подключен к экспериментальному нейропротезу, который декодирует сигналы мозга в текст.

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Система работает с помощью имплантата, установленного в область мозга, отвечающую за речь. Электродные массивы фиксируют нервную активность, возникающую при попытке говорить, даже если человек не двигает ртом. Полученные данные передаются во внешний декодер, который распознает сигналы и отображает текст на экране компьютера в режиме реального времени.

Для управления системой Гаррелл использует взгляд. На экране его взгляд отображается в виде белого круглого курсора. С помощью устройства он может самостоятельно отправлять сообщения и электронные письма, пользоваться интернетом и продолжать работать.

За время использования нейропротеза мужчина сформировал более 183 тысяч предложений и почти 2 миллиона слов. Декодер установлен на его мобильной коляске, поэтому может сопровождать его в течение дня.

Кроме того, исследователи создали цифровой голос, который воспроизводит тембр голоса Гаррелла до развития БАС. Сам мужчина отметил, что для него важно, что жена может снова слышать его голос, а дочь — узнать, как он звучал раньше.

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Сначала система работала только при поддержке исследователей, однако после ряда усовершенствований Гаррелл может использовать её дома. По данным команды Калифорнийского университета в Дэвисе, он собрал самый обширный в рамках исследования набор данных о работе мозга.

В течение более 400 дней мужчина практиковался в использовании устройства и в целом проработал с ним более 3800 часов. Средняя скорость общения составляет около 56 слов в минуту. По словам исследователей, иногда он пользовался системой до 12 часов подряд.

В системе также предусмотрен «режим конфиденциальности», который позволяет пользователю не передавать отдельные мысли в декодер. Для обучения будущих моделей использовались только данные тех сеансов, во время которых этот режим был отключен.

Согласно опубликованным результатам, точность работы системы при передаче сообщений составляет примерно 92%. Учёные считают, что опыт Гаррелла свидетельствует о возможности длительного использования интерфейсов «мозг — компьютер» за пределами исследовательских лабораторий.

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Технология была разработана специалистами Калифорнийского университета в Дэвисе совместно с экспертами Брауновского университета и Института нейронаук генерала Бригема при Массачусетском университете. В настоящее время в клинических испытаниях BrainGate 2 участвуют 27 человек. Исследователи надеются, что полученные результаты помогут усовершенствовать технологию для будущих пользователей.

Напомним, что британские учёные успешно завершили первые клинические испытания на людях уникальной вакцины против коронавирусов, которая была полностью разработана с помощью модели искусственного интеллекта.

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