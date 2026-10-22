На Аляске нашли следы жилья возрастом 13 800 лет: что рассказали артефакты

На Аляске раскопали стоянку ледникового периода возрастом почти 14 тысяч лет / © facebook.com/oleg.apostolov

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На Аляске археологи наткнулись на следы древнего лагеря, который люди использовали еще в конце ледникового периода. Среди находок — остатки костра, следы вероятной легкой постройки, костяные иглы, украшение из рога животного и останки волковидных хищников, которые могут пролить свет на раннюю историю заселения Америки.

Об этом пишет Live Science.

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Следы жилья в возрасте почти 14 тысяч лет

Археологическую достопримечательность Шег-Далтти, название которой на языке коренного народа Аляски означает «Они были там», нашли в глубине штата, примерно в 55 километрах к юго-востоку от города Фербанкс. Ученые считают, что люди периодически возвращались к этому месту примерно тысячи лет.

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Самый древний стояночный слой датируется примерно 13 800 годами назад. В общей сложности исследователи обнаружили три археологических горизонта возрастом около 13 800, 13 000 и 12 700 лет. Они содержат десятки тысяч артефактов, остатки животных и следы разных видов деятельности людей.

Особое внимание привлекли остатки костра, небольшая яма и темное пятно в почве — вероятный след деревянной опоры. Вместе эти признаки могут указывать на место, где стояло легкое сооружение вроде навеса или ранней палатки. Исследователи считают эту находку одним из самых древних возможных свидетельств обустроенного жилья в Северной Америке.

Рядом археологи обнаружили земляную печь, заполненную древесным углем и костями животных. Вероятно, в нем медленно готовили мясо для большой семейной группы. Эта деталь помогает представить стоянку не просто как место короткой остановки охотников, но и как лагерь, где люди могли проводить время вместе, готовить еду и выполнять различные повседневные дела.

Костные иголки и украшение рассказали о быте древних людей

Среди находок — каменные орудия, восемь фрагментов костяных игл и подвеска, изготовленная из рога животного. Иглы могли быть частью набора для шитья, а значит, свидетельствуют о навыках обработки материалов и изготовления вещей, необходимых в холодном климате. Исследователи называют их древнейшими известными иглами, найденными в Западном полушарии.

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Подвеска имела отверстие, просверленное с одного конца, и заостренную форму с другого. Подобные украшения находили и на более старых стоянках в более южных частях Северной Америки. Это указывает на культурные связи между людьми, жившими на Аляске, и другими ранними жителями континента.

О контактах между разными группами свидетельствуют и каменные инструменты. Археологи нашли орудия характерной ромбовидной формы, изготовленные из риолита и базальта. Подобные предметы известны на достопримечательностях далеко на западе — на территории современной северной Сибири.

На стоянке также был обнаружен обсидиан — вулканическое стекло, которое использовалось для изготовления острых инструментов. Геологический источник материала расположен в сотне километров на северо-западе. Итак, люди либо сами перемещались на большие расстояния, либо получали материалы через обмен. Какой путь был основным, установить пока не удалось.

Могли ли люди приручить собак еще 13800 лет назад

Еще одна интрига связана с костями животных, похожих на волков. Ученые нашли останки более десятка таких животных. Анализ челюсти одного из них показал, что она не принадлежала ни ужасному волку, ни серому волку, ни известной популяции берингийских плейстоценовых волков. Речь шла о группе волковидных животных, характерной для центральной Аляски.

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Эта находка привлекла внимание исследователей, ведь генетические данные свидетельствуют о том, что предки первых домашних собак в Северной Америке происходили от сибирских волков. Возраст и географическое расположение стоянки позволяют предполагать, что ее жители могли содержать ранних собак.

Однако это пока косвенные доказательства, а не подтверждение одомашнивания. Сами остатки еще не позволяют окончательно определить, жили ли эти животные рядом с людьми как прирученные собаки или были дикими родственниками волков.

Что стоянка рассказывает о заселении Америки

Долгое время ученые пытаются воспроизвести маршрут, которым предки коренных народов Америки попали на континент. Берингия — регион между северо-восточной Азией и северо-западной Северной Америкой — во время последнего ледникового периода была соединена по суше. Именно по этой территории могли перемещаться древние человеческие группы.

Современные археологические и генетические исследования указывают на то, что предки нынешних коренных народов Америки могли попасть на континент примерно 21 тысячу лет назад. Стоянка Шег-Далтти значительно моложе, однако содержит необычно богатый набор артефактов и следов повседневной жизни для памятника такого возраста. Она позволяет исследовать не только перемещение людей, но и то, как они обустраивались на новых территориях.

Ученые отмечают, что для лучшего понимания заселения Берингии нужны новые раскопки: Аляска большая и труднодоступная, а интенсивно исследованы лишь несколько ее районов.

К работе привлечены представители коренных общин Аляски. Именно местные старейшины дали название археологическому памятнику, посещали его и участвовали в обсуждении мест для раскопок. Исследователи планируют продолжить работу и привлекать к экспедициям младших представителей коренных народов, чтобы местные знания дополняли научные исследования.

Как археологи восстанавливают жизнь древних людей — последние новости

Даже когда от древнего поселения остались только ямы в почве, кости и фрагменты орудий, их расположение помогает понять, как люди организовывали быт. Подобный подход применили и при исследовании древней соляной шахты в Австрии, где сохранившиеся под землей следы работы позволили воспроизвести отдельные детали жизни людей, добывавших соль тысячи лет назад.

Археологические находки рассказывают не только о труде и инструментах, но и об отношении людей к смерти. В пещере в Италии исследователи обнаружили погребение, свидетельствующее об особом отношении к умершему и рассказывает, как люди скучали по близким 27 тысяч лет назад. Такие открытия помогают лучше понять эмоциональную сторону жизни доисторических сообществ, о которой редко можно судить только по каменным орудиям.

Изменения в быту и обычаях можно проследить и по древним захоронениям. В Египте исследователи установили, что мумии составляли друг на друга, поскольку способ использования гробницы изменялся на протяжении нескольких столетий. Различные по возрасту и назначению памятники имеют общую черту: материальные остатки позволяют восстанавливать не только крупные исторические события, но и то, как обычные люди обустраивали жилье, работали, шили одежду и провожали умерших.

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