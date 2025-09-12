На Аляске появился новый остров: что показал спутниковый снимок

Проу-Ноб на Аляске. Фото: solar-system

Реклама

На юго-востоке Аляски зафиксировали появление нового острова. Это стало возможным после того, как ледник Алсек, который в течение десятилетий отступает, окончательно потерял контакт с небольшой горой Проу-Ноб.

Об этом сообщило издание Live Science.

Снимок, сделанный в августе 2025 года спутником Landsat 9 и опубликованный Обсерваторией Земли NASA, показал, что гора теперь полностью окружена пресноводным озером. Ранее ледник Алсек разделялся на два канала, огибая массив суши. Его площадь составляет около 5 квадратных километров.

Реклама

Проу-Ноб, получивший название от гляциолога Остина Поста еще в 1960 году из-за сходства с носом корабля, десятилетиями оставался частью ледникового комплекса. В начале ХХ века Алсек достигал ныне открытого озера и простирался до соседней горы Гейтвей-Ноб. Однако постоянное таяние льда привело к образованию прогляциальных озер и постепенному отделению горных массивов.

Ученые отмечают, что разъединение Проу-Ноб с ледником произошло в период между 13 июля и 6 августа этого года. Это стало примером того, как изменение климата ускоряет таяние ледников в регионе. Прошлые годы уже стали рекордными по высоким среднегодовым температурам, а 2025-й отметился несколькими аномально жаркими месяцами.

Напомним, на Аляске вода превратилась в ядовитый коктейль из металлов. Рыбы задыхаются, а экосистемы стремительно разрушаются.