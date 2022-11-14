На Apple подали в суд через сбор данных пользователей без разрешения

На Apple подали в суд из-за массового незаконного отслеживания и сбора данных пользователей.

На американскую технологическую корпорацию Apple подали в суд через сбор данных пользователей без разрешения. Стало известно, что компания могла сама собирать данные клиентов с помощью приложений Apple, даже если их пользователи изменили свои настройки отслеживания.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что iPhone и другие устройства Apple содержат настройки, которые якобы отключают отслеживание и обмен информацией о программе, но технический гигант продолжает собирать, отслеживать и монетизировать данные даже после того, как потребители изменили настройки и отключить обмен данными.

Большинство приложений, отправляющих аналитические данные Apple, совместно используют согласованные идентификационные номера, что позволяет Apple отслеживать действия пользователей в своих службах.

"Благодаря своему распространенному и незаконному бизнесу по отслеживанию и сбору данных Apple знает даже самые интимные и потенциально неудобные аспекты использования приложения пользователем – независимо от того, примет ли пользователь иллюзорное предложение Apple сохранить такую конфиденциальную деятельность", — говорится в иске.

Apple пока не комментировала многочисленные запросы журналистов и СМИ.

Напомним, из App Store исчезли популярные российские приложения, в Apple назвали причину.

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