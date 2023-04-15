На безлюдном острове обнаружены серебряные монеты римских императоров: находка удивила археологов

Команда археологов из Университета Седертерна в Стокгольме совершила интересное открытие на отдаленном острове в Балтийском море. Остров, известный как Готска-Санден, лежит на полпути между Швецией и Эстонией и имеет богатую кораблекрушениями и пиратством историю.

Об этом пишет Live Science.

Используя металлоискатели, команда нашла два серебряных денария времен Римской империи на пляже, обозначенном остатками старых очагов. Монеты принадлежали разным римским императорам: одна — времен правления Траяна между 98-117 гг. н. э., а другая — Антонина Пия между 138-161 гг. н.э.

Эта находка вызвала у археологов не только восхищение, но и удивление, поскольку они пытаются определить, как монеты оказались на отдаленном острове. Отсутствие зацепок затрудняет установку источника происхождения монет.

Напомним, в Великобритании с помощью металлоискателя нашли изделие в форме сердца украшенное красно-белыми цветочными узорами, изображающими союз короля Генриха VIII и его первой жены Екатерины Арагонской.

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