На близкой к Земле планете может существовать жизнь – сенсационное открытие ученых

Астрономы предполагают, что на относительно близкой нам суперземле под названием К2-18b может существовать внеземная жизнь. Обнаруженное там органическое соединение могут производить только живые организмы, считают ученые.

Об этом пишет Daily Mail.

Планета К2-18b считается планетой-океаном. Это каменистая планета, имеющая богатую водородом атмосферу и океан из жидкой воды на поверхности. По крайней мере, этаким представляют астрономы мир, который находится на расстоянии 120 световых лет от нас, на основании данных наблюдений.

Такие планеты очень распространены в нашей галактике. К2-18b по массе тяжелее Земли, а ее диаметр в 2,6 раза больше, чем у нашей планеты. В то же время относительно близкая планета-океан находится в зоне обитаемости своей звезды. То есть, там потенциально может существовать внеземная жизнь, говорят ученые.

Ранее ученые обнаружили похожую на Землю экзопланету, вращающуюся вокруг звезды того же типа, что и наше Солнце. Экзопланета заблокирована приливными силами своей звезды, поэтому одна ее сторона настолько разогрета, что представляет собой море лавы.

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