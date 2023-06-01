На Большом адронном коллайдере раздробили частицу Бога: чем закончился эксперимент

Физики из ЦЕРН, где расположен мощнейший ускоритель частиц Большой адронный коллайдер (ВАК), заявили о новом открытии.

Об этом пишет Сosmos Magazine.

Впервые после обнаружения в 2012 году бозона Хиггса, ученые стали свидетелями распада этой частицы на Z-бозон и фотон. Эксперименты, проводимые с помощью детекторов ВАК под названием ATLAS и CMS, могут дать косвенные доказательства того, что существуют неизвестные частицы, не входящие в стандартную модель физики элементарных частиц.

Бозон Хиггса – это элементарная частица, которая является квантом поля Хиггса и взаимодействует с другими элементарными частицами, придавая им массу. В то же время Z-бозоны — это электрически нейтральные носители слабого взаимодействия (одной из фундаментальных сил природы), а фотоны (доли света) являются носителями электромагнитного взаимодействия (еще одна фундаментальная сила природы).

В предыдущих экспериментах на ВАК физики уже видели распад бозона Хиггса на 2 фотона, но этот процесс наблюдался не напрямую. То же произошло и с распадом бозона Хиггса на Z-бозон и фотон. То есть такой распад частицы произошел из-за промежуточной "петли" "виртуальных" частиц, которые сначала появляются, а затем исчезают, и их нельзя увидеть напрямую.

Исследователи считают результаты новых экспериментов важной проверкой правильности стандартной модели физики элементарных частиц. В будущих исследованиях ученые хотят изучить еще более редкие распады бозона Хиггса.

Напомним, группа ученых открыла с помощью Большого адронного коллайдера новую частицу материи – экзотический тетракварк.

Большой адронный коллайдер (ВАК) расположен на границе Франции и Швейцарии недалеко от Женевы. Коллайдер является ускорителем заряженных частиц на встречных пучках, предназначен для разгона протонов и тяжелых ионов и изучения продуктов их столкновений. Его запустили в 2008 году, главная его задача – найти отклонения от стандартной модели, описывающей все виды взаимодействия элементарных частиц, кроме гравитационной.

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