На Большом адронном коллайдере впервые обнаружили нейтрино: что это такое

На Большом адронном коллайдере впервые обнаружили нейтрино: что это такое

Теперь исследователи надеются увидеть на Большом адронном коллайдере взаимодействие всех трех типов нейтрино.

Ученым по коллаборации FASER впервые удалось обнаружить зафиксировать нейтрино на Большом адронном коллайдере.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Physical Review D.

Электрически нейтральные частицы нейтрино производятся разными источниками энергии, в частности Солнцем, или космическими лучами. На Большом адронном коллайдере обнаружить их не удавалось.

Далее исследователи надеются увидеть на Большом адронном коллайдере взаимодействие всех трех типов нейтрино (электронного, мюонного и тау-нейтрино) и их античастиц.

Также ожидается, что обнаружение нейтрино, рожденных непосредственно на коллайдере, поможет изучать их взаимодействия с другими частицами в диапазонах энергии, доступных исключительно таким ускорителям.

Нейтрино — стабильная, электрически нейтральная элементарная частица, с массой значительно меньше, чем у других известных элементарных частиц. Она принадлежит к группе лептонов.

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