На британском побережье нашли загадочное существо с собачьей головой и плавниками (фото)

Пользователи Сети считают, что это может быть русалка.

На побережье Норфолка, Великобритания, обнаружено загадочное существо, напоминающее "русалку" с острыми зубами и плавниками.

29-летняя Кэтрин Саббартон-Райт прогуливалась вдоль пляжа Клей у Салфхауса, когда увидела что-то большое на берегу. Существо, которое имело пушистое тело, голову, похожую на собачью, острые зубы и плавники, поразило ее размерами. Кэтрин отметила, что она показалась ей размером большого оленя или небольшой коровы, но больше всего привлекли внимание зубы — у существа были клыки. Тело было в значительной степени разложено, сохранена только часть кожи и меха.

На побережье Великобритании обнаружили неизвестное существо. Фото: Кэтрин Саббартон-Райт/Pen News

На побережье Великобритании обнаружили неизвестное существо. Фото: Кэтрин Саббартон-Райт/Pen News

"Я была заинтригована — нечасто встретить такое большое животное, хотя здесь, в Норфолке, обычно можно увидеть животных, мертвых или живых", — сказала Кэтрин.

В попытке узнать больше сестра Кэтрин, ветеринар, поделилась фотографиями в Facebook-группе для натуралистов. Там же один из пользователей предположил, что это может быть русалка.

Напомним, тайна "гравитационной дыры" в Индийском океане получила объяснение.

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