На части Земли исчезла связь после мощного взрыва на Солнце

Космический аппарат NASA зафиксировал появление на Солнце вспышки класса Х. Излучение, не достигшее Земли, повлекло за собой кратковременное отключение радиосвязи на двух континентах.

Об этом пишет Space.

По словам физика Кита Стронга, во время вспышки появился корональный выброс массы или выброс плазмы в космос. Но пятно AR3576 не было направлено на Землю. Если бы плазма врезалась в магнитное поле Земли, это привело бы к появлению чрезвычайно сильной геомагнитной бури на планете. Такие бури провоцируют нарушения в работе спутников на орбите и энергетической инфраструктуре на Земле.

В результате произошла ионизация верхних слоев атмосферы планеты, что привело к кратковременному отключению радиосвязи в Южной Америке, Африке и южной части Атлантического океана.

Ранее ученые заметили, что на Солнце появились загадочные петли после мощнейшей вспышки.

Также ученые заявили, что постепенное удаление планеты от Солнца повлияет в дальнейшем на климат на Земле. Это связано с тем, что количество солнечного света будет постепенно снижаться. В частности, астроном Брайан ДиДжорджио из Калифорнийского университета в Санта-Круз считает, что среднее расстояние от Земли до Солнца постепенно увеличивается. Солнце же медленно теряет свою массу, а также со взаимным гравитационным влиянием двух космических тел друг на друга.

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