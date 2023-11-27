На черепах еще сохранились волосы: археологи раскопали тысячелетние мумии детей (фото)

В Перу археологи раскопали четыре детских мумии, которым не менее тысячи лет. Рядом с ними была обнаружена мумия взрослого человека.

Об этом пишет Reuters.

Место находки когда-то служило священным ритуалам, а теперь оно расположено в одном из старейших районов современной Лимы. На черепах мумий еще сохранились волосы.

Исследователи считают, что найденные останки детей происходили из культуры Ичма, которая развивалась на центральном побережье Перу до того, как империя инков распространилась на значительную часть Андского региона.

На месте раскопок / Фото: Associated Press

Мумии обнаружили вместе с керамикой у подножия лестницы на небольшом холме, где когда-то мог быть храм — археологи предполагают, что его построили примерно 3,5 тысяч лет назад.

Ранее стало известно, что польские археологи обнаружили могилу ребенка, похороненного лицом вниз. Исследователи предполагают, что ребенок умер еще в 17 веке и для того, чтобы он не "встал из мертвых", в могилу положили треугольный замок, символизирующий защиту от вампиров.

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