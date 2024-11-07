Чернобыльских лягушек больше не пугает радиация: ученые объяснили, как им удалось приспособиться

Земноводные смогли приспособиться, изменяя цвет кожи.
Чернобыльская ядерная катастрофа 1986 года привела к массовому выбросу радиоактивных материалов, однако новое исследование показывает, что сегодня уровни радиации в зоне отчуждения не наносят существенного вреда восточным древесным лягушкам.
Об этом сообщило издание IFLScience.
Ученые сосредоточились на восточной древесной лягушке (Hyla orientalis), популяции которой в регионе не показывают значительных признаков стресса или старения из-за радиации. Команда под руководством Пабло Буррако исследовала более двухсот лягушек, сравнивая их с популяциями с контрольной территории. Результаты не выявили разницы в продолжительности жизни или скорости старения между лягушками Чернобыля и живущими в местах без радиации. Ученые считают, что уровень радиации уже недостаточен для хронических повреждений.
Лягушки также научились приспосабливаться к исторически высоким показателям. В предыдущих исследованиях ученые выяснили, что эти животные удивительным образом развили меланизм, изменив свой окрас с зеленого на черный. Такая мутация помогла защититься от воздействия радиации.
"Я действительно считаю, что нынешний уровень радиации в Чернобыльской зоне отчуждения недостаточен, чтобы нанести заметный ущерб живой природе, по крайней мере, в большинстве чернобыльских территорий", — отметил автор исследования Пабло Буррако.
По его словам, Чернобыль стал одним из крупнейших природных заповедников Европы благодаря отсутствию людей. Он добавил, что даже несмотря на некоторое сокращение продолжительности жизни, экологические и эволюционные последствия незначительны.
Напомним, в Швеции археологи нашли необычное захоронение женщины железных суток.
Читайте также: