На Дальнем Востоке РФ начал таять самый крупный в мире кратер по вечной мерзлоте: чем это грозит

Таяние вечной мерзлоты уже грозит городам и поселкам на севере и северо-востоке России.

Из-за глобального потепления тает самый большой в мире кратер по вечной мерзлоте на Дальнем Востоке России. Потрясающие кадры, сделанные дроном, показали подробно последствия таяния кратера Батагайка – образовался разрыв длиной в один километр.

Об этом пишет Reuters.

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На видео видно, как два исследователя лазают по неровной местности у основания впадины, обозначенной неровными поверхностями и небольшими торосами, которые начали образовываться после того, как в 1960-х годах был вырублен окрестный лес, а вечная мерзлота под землей начала таять, вызывая землю.

"Мы, местные жители, называем это "провалом". Он (кратер — ред.) развился в 1970-х годах, сначала как овраг. Затем, растаяв в жару солнечных дней, он начал расширяться", — сказал для журналистов Reuters местный житель и исследователь кратера Эрел Стручков.

Ученые говорят, что Россия нагревается по меньшей мере в 2,5 раза быстрее остального мира, растапливая давно замерзшую тундру, охватывающую около 65% территории страны, и высвобождает хранящиеся в талой почве парниковые газы.

Крупнейший в мире кратер по вечной мерзлоте на Дальнем Востоке России начал таять. ФОТО: соцсети

Ведущий научный сотрудник Института вечной мерзлоты имени Мельникова в Якутске Никита Тананаев называет расширение медленно приближающегося обвала "признаком опасности".

"В будущем, с повышением температуры и более высоким антропогенным давлением, мы будем видеть все больше и больше этих мега-опадов, пока вечная мерзлота не исчезнет", — сказал он.

Таяние вечной мерзлоты уже грозит городам и поселкам на севере и северо-востоке России, искажая дороги, разбивая дома и нарушая работу трубопроводов. Масштабные лесные пожары, ставшие более интенсивными в последние сезоны, обостряют проблему. Местные жители Саха обратили внимание на быстрое таяние кратера.

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