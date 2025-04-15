На дне Антарктического океана ученые обнаружили морских свиней, гигантских пауков и бабочек

Среди существ были странные оранжевые "морские свиньи" - разновидность морского огурца. / © Live Science

Реклама

Австралийские исследователи, находящиеся на борту ледокола RSV Nuyina, во время исследования морского дна вблизи ледника Денман обнаружили необычные морские существа, некоторые из которых могут быть новыми для науки.

Об этом рассказывает Live Science.

Среди найденного — оранжевые "морские свиньи", морские пауки размером с ладонь и нежные морские бабочки. Все эти животные были подняты из глубин Южного океана в рамках 60-дневной экспедиции Denman Marine Voyage, направленной на изучение влияния изменения климата на ледник.

Реклама

"Мы собрали большое количество разнообразных морских организмов, среди которых, вероятно, есть виды, ранее не описанные наукой", — сообщил профессор морской биологии из Университета Джеймса Кука Ян Страгнелл в интервью ABC News.

Одним из самых интересных открытий стала морская свинья — разновидность морского огурца, живущего на глубинах от 1 до 6 километров. Эти существа имеют мягкое, выпуклое тело и короткие ножки, придающие им сходство со свиньями. Они питаются органическими останками, которые оседают из верхних слоев воды — так называемым "морским снегом".

Ледник Денман, расположенный примерно в 5 тысячах километров от Австралии, с 1996 года уже отступил более чем на 5 километров и считается самым быстрым ледником Восточной Антарктиды. Исследование его состояния и окружающей среды должно помочь ученым лучше понять влияние глобального потепления на антарктические экосистемы.

Напомним, под толщей воды на глубине более километра исследователи зафиксировали уникальные кадры жизни, скрытой в холодных глубинах Южного океана.