На дне Атлантики нашли Затерянный город: что скрывает одна из древнейших сред обитания

Затерянный город. Фото: Susan Lang, U. of SC / Woods Hole Oceanographic Institution / CC BY-SA 4.0

Глубоко на дне Атлантического океана, у вершины подводной горы на западе от Срединно-Атлантического хребта, вырастает фантастический пейзаж из башен и колонн, который ученые называют Затерянным городом. В свете роботизированного аппарата кремовые карбонатные структуры приобретают призрачный голубой оттенок, а их размеры варьируются от маленьких «грибков» до монолита высотой около 60 метров.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Открытое в 2000 году на глубине более 700 метров, это гидротермальное поле считают старейшим из известных на планете: оно работает не менее 120 тысяч лет. Здесь морская вода взаимодействует с мантийной породой, образуя водород, метан и другие газы, которые питают микробные сообщества — даже в среде без кислорода.

Несмотря на экстремальные условия, район заполнен жизнью: дымоходы с температурой до +40 °C являются пристанищем для улиток и ракообразных, крабов, креветок и даже морских угрей.

В 2024 году ученые получили рекордный керн мантийной породы длиной 1268 метров. Они надеются, что этот материал поможет раскрыть условия, при которых миллиарды лет назад могла зародиться жизнь на Земле.

Особенность Затерянного города в том, что его углеводороды формируются не благодаря магме или солнечному свету, а путем химических реакций в недрах океанической коры. Именно поэтому исследователи предполагают: подобные процессы могут происходить и на других телах Солнечной системы — например, на спутниках Юпитера и Сатурна.

Самая высокая структура поля — башня Посейдон, достигающая более 60 метров. Рядом — участки с «плачущими» жерлами, которые формируют тонкие, многогранные наросты, похожие на пальцы, вытянутые вверх.

Впрочем, Затерянный город может оказаться под угрозой. В 2018 году Польша получила лицензию на освоение глубоководных ресурсов вблизи Затерянного города. Хотя само поле не содержит коммерчески ценных ископаемых, любые работы вокруг него могут разрушить хрупкую экосистему. Ученые призывают предоставить этому уникальному природному объекту статус Всемирного наследия, чтобы уберечь его от возможного вреда.

«В течение десятков тысяч лет Затерянный город был свидетельством неустанной силы жизни. Это было бы так же похоже на нас — разрушить это», — говорится в статье.

