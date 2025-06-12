На дне Балтики обнаружили километровую стену каменного века: археологи исследуют таинственный мегалит

Воды Балтийского моря скрывают древнее сооружение, возведенное охотниками каменного века

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Археологи исследуют удивительное каменное сооружение протяженностью около одного километра, скрытое на дне Балтийского моря. Эта мегаструктура, возраст которой оценивается в 11 000 лет, может быть самой большой неолитической конструкцией в Европе и, вероятно, использовалась первобытными охотниками-собирателями как ловушка для северных оленей.

Об этом пишет IFLScience.

Затопленные руины, известные как Блинкервалль, были обнаружены у берегов Мекленбургского залива в Германии. Эта монументальная постройка состоит из 1673 отдельных камней, каждый из которых не превышает одного метра в высоту. По оценкам ученых, стена была построена примерно 11 тысячелетий назад, в период, когда эта территория еще не была покрыта солоноватыми водами Балтийского моря.

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Археологи склоняются к мнению, что наиболее вероятным объяснением назначения этого сооружения является его использование в качестве охотничьего инструмента. Кочевые группы охотников-собирателей, вероятно, использовали стену для направления стад северных оленей и других копытных животных во время их сезонной миграции.

«В то время численность всего населения северной Европы, вероятно, не превышала 5000 человек. Одним из их основных источников пищи были стада северных оленей, которые сезонно мигрировали из-за редко покрытого растительностью послеледникового ландшафта», — объяснил археолог Марсель Брадтмоллер из Ростоцкого университета в Германии после открытия объекта.

Он добавил, что стена, вероятно, использовалась для того, чтобы загонять оленей в узкое место между прилегающей береговой линией озера и самой стеной или даже прямо в озеро, где охотники каменного века могли легче их убивать своим оружием.

Подобные археологические сооружения, подобные Блинкерваллю, были найдены и в других частях света, большинство из которых были определены как охотничьи структуры. Например, пустынные ландшафты Западной Азии и части Северной Африки изобилуют сооружениями, известными как «пустынные воздушные змеи», которые использовались для отряда и захвата диких газелей и козорогов. Существует даже пример 9000-летней ловушки на дне озера Гурон, одного из пяти Великих озер Северной Америки.

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Эти открытия бросают вызов представлению о том, что доисторические люди были неорганизованными «пещерными людьми». Несмотря на примитивные инструменты и скудную численность населения, они были способны создавать сложные структуры, требовавшие значительных умственных усилий и планирования. Это еще раз подчеркивает изобретательность и адаптивность человеческого разума даже в каменном веке.

Напомним, древние люди создавали орудия из костей самых больших животных на Земле. Новое исследование открывает занавес над неизвестными страницами истории, когда наши предки использовали морских гигантов для изготовления инструментов, даже не охотясь на них.