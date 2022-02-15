На дне Черного моря нашли "кладбище" кораблей, которым более 2500 лет (фото)

Команда исследователей обнаружила около 60 кораблей.

Около территориальных вод Болгарии на дне Черного моря исследователи обнаружили обломки кораблей, которым более 2500 лет. Команда исследований изучала исторический уровень воды в Черном море, но обнаружила "кладбище" с около 60 морских судов: с римской, византийской, османской эпох.

Об этом сообщает издание My Modern Met.

Археологи использовали транспортные средства с дистанционным управлением, с помощью которых зафиксировали изображения и смоделировали 3D-фотограммметрию и видео. Так команда исследовала обломки, на которых видны мачты, луга и выгравированная декоративная древесина. Команда исследователей обнаружила около 60 кораблей из римской, византийской и османской эпох.

Фото: mymodernmet.com

Хорошее состояние обломков на дне Черного моря связано с его химическим составом. На глубине около 150 метров в воде нет кислорода или недостаточно его. Кроме того, на морском дне очень мало света. Поэтому деревянная резьба осталась в таком же состоянии, как и 2500 лет назад.

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